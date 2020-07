¿Pueden volver las clases presenciales a la UNLP antes de que termine el año?

Tweet Aunque cree que será en combinación con la virtualidad y sin clases que desborden de gente, Tauber no descarta la posibilidad del regreso a las aulas. Aunque cree que será en combinación con la virtualidad y sin clases que desborden de gente, Tauber no descarta la posibilidad del regreso a las aulas. Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, la UNLP adaptó en tiempo récord perfil académico para pasar a una virtualidad que contuvo a la mayor parte del alumnado, al punto que el 97% de las cursadas pudieron mantenerse activas durante el primer semestre. De todos modos, su presidente Fernando Tauber cambió su mirada inicial respecto a la posibilidad de que algún tipo de actividad presencia vuelva a funcionar antes de que termine el año. Aunque reconoce que no tiene ningún dato objetivo ni comparte la idea de hacer anuncios, no descarta que eso sea posible a partir de octubre o noviembre, aunque tampoco imagina que se vuelvan a ver clases o talleres desbordantes de alumnos: "Tal vez sea una convivencia entre virtualidad y presencialidad", intuyó. Tauber reflexionó profundamente en una entrevista con El Cafecito, por 221Radio cuando la pregunta fue si imaginaba un regreso a las aulas en los próximos meses, antes de fin de año. "Es una bola de cristal", bromeó, pero no lo descartó. "No tengo ningún dato objetivo para decir sí, porque el nivel de contagio es alto y son inquietantes los niveles de mortalidad", reconoció. Pero a la vez consideró que "se supone que estamos transitando un pico y después vendrá una lenta recuperación". Y agregó: "Las políticas sanitarias están ensayando alternativas para que la gente pueda tolerar el encierro y la convivencia con la pandemia". Eso requerirá, según analizó, "un equilibrio entre no provocar una explosión de contagios y a la vez no volvernos locos por el encierro". De todos modos Tauber cree que como la educación en todos los niveles concentra mucha gente en todos lo niveles, cualquier decisión de volver a la presencialidad deberá "paulatina y cuidadosa, de ensayar y retroceder ante cualquier inconveniente, y usando todos los protocolos que se han desarrollado en este tiempo". En ese sentido dijo que seguramente no se verán "talles o clases con los alumnos desbordando". "El tema es cómo imaginar el calendario, pero va a ir para ese lado. No creo que tengamos que hacer anuncios o suposiciones sin fundamentos porque termina siendo dañino", aclaró no obstante. Tauber adelantó con más seguridad que el ciclo lectivo 2021 no se verá afectado y arrancará en noviembre y diciembre con las inscripciones. "Este año será inscripción virtual con validación presencial de alguna documentación cuando sea posible", Agregó. El presidente de la UNLP se mostró satisfecho con la decisión de no interrumpir las cursadas durante el ASPO y de apostar a la virtualidad. "No fue bien con esa decisión", dijo. Recordó que hubo mesas de exámenes todos los meses aunque hayan sido un vértigo para los docentes". Tauber reconoció que fue un desafío afrontar las dificultades de la virtualidad pero aseguró que fue resuelto con mucho asesoramiento. "Había que seguir y el resultado es estimulante porque la educación pública encontró la forma de mantenerse en marcha", analizó y reconoció que fue difícil tomar la decisión de mandar a todos los alumnos a sus casas. El resultado fue que el 97% de las cursadas pudieron cerrar el primer semestres y las pocas cátedras que no pudieron hacerlo fue por una "imposibilidad fáctica elocuente, por el componente de prácticas presencial que no puede resolver la tecnología". Puesto en números, siguieron funcionando casi la totalidad de las 2.150 cátedras con 95 mil alumnos que pudieron sostener el régimen de cursada virtual, a lo que hay sumar los colegios universitarios, los postgrados y la escuela de oficial. Para ello la UNLP tuvo que capacitar a 14 mil docentes en curso que también eran virtuales y reunían a entre tres y cuatro mil profesores. El de los ingresantes fue el sector más afectado El sector más afectado, donde sí se registró una deserción, fue en el de los cursos de ingresos, pese a los tutores y programas de contención con lo que cuenta la UNLP. "Ahí perdimos porque los chicos prácticamente nunca llegaron a ver un docente", explica Tauber. Para Tauber, el mundo de la educación tampoco volverá a ser como en febrero último. "Vamos a una condición diferente, donde la virtualidad y lo presencial se van a articular. Tal vez antes íbamos hacia eso, pero lo hacíamos contando baldosas y ahora la pandemia nos lleva como en una maratón. Y todos desarrollamos habilidades para eso". < Prev Próximo >