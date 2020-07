Astrología médica: La ciencia de los astros alcanza otro nivel.

Tweet Seguro que tenés a alguien cercano que culpa a los movimientos planetarios de su mala salud. De hecho, es probable que esa persona culpe de todo a Mercurio retrogrado. No te preocupés, todos tenemos a alguien así. Seguro que tenés a alguien cercano que culpa a los movimientos planetarios de su mala salud. De hecho, es probable que esa persona culpe de todo a Mercurio retrogrado. No te preocupés, todos tenemos a alguien así. Desde la antigüedad, ya en el siglo IV a . C., cuando se introdujo la astrología babilónica, esta ciencia se ha utilizado junto con la medicina para curar a los pacientes. https://tarotlogia.com/horoscopo-semanal/) En la época medieval, había un término llamado 'astrología médica' que iba mucho más allá del horóscopo semanal ( tan conocido por todos. Esta rama alternativa de la astrología se basaba en el pensamiento de que el cuerpo humano era un microcosmos (una versión en miniatura de una estructura más grande) y el universo con sus estrellas y planetas era un macrocosmos (una gran estructura compleja) y ambos tenían una conexión definitiva entre sí. Un lado alternativo de la Astrología Al estudiar esta rama, los médicos en esos días diagnosticaban las enfermedades y prescribían los tratamientos de origen astrológico. Incluso hoy en día, los expertos en astrología utilizan la ayuda de los signos del zodíaco y la posición de los planetas en el horóscopo de un individuo para deducir los detalles de la salud y la esperanza de vida tentativa de una persona. Según los astrólogos, el tiempo y la causa de la mala salud de una persona pueden predecirse con anticipación mediante el uso de la astrología. También afirman predecir el período de vida de un individuo a través de su uso. Al consultar la carta natal, los astrólogos tienden a encontrar la enfermedad y su causa en el cuerpo de una persona. Resulta que la astrología no solo funciona para consultar los horóscopos de hoy , su uso va más allá. La Carta Astral es un plano de la posición original de las estrellas y los planetas en el cinturón del zodiaco en el momento del nacimiento de una persona. Se ha descubierto que la astrología médica tiene una larga tradición en la medicina griega (llamada Iatromathematica) y en otros sistemas de curación tradicionales como el Ayurveda de la India. Los increíbles beneficios de la astrología médica La astrología tiene beneficios generalizados en el espacio medicinal como afirman figuras históricas famosas como el Padre de la Medicina, Hipócrates. 1.- Puede ayudar a detectar la enfermedad antes de tiempo A través de la carta natal de una persona, los astrólogos pueden predecir un problema. Pueden consultar si un niño gozará siempre de buena salud o si por el contrario tendrá que pasar por desafíos médicos a lo largo de su vida. 2.- Puede evitar un procedimiento médico innecesario También puede descubrir la enfermedad sin utilizar procedimientos invasivos como el análisis de sangre en el cuerpo humano. A veces, se realizan múltiples pruebas solo para darse cuenta de que no había necesidad de realizarlas todas. 3.- Puede una terapia según la necesidad de los pacientes Dado que la astrología trata el horóscopo de cada persona individualmente, los expertos pueden predecir que terapia será mejor para una persona que necesite iniciar algún tratamiento médico. 4.- Los astrólogos pueden sugerir el momento más propicio para realizar los procedimientos médicos Además de los puntos anteriores, los astrólogos también intentan averiguar el mejor momento para someterse a cirugías calculando las condiciones astrológicas en la carta natal del paciente. La astrología y la medicina han estado intrínsecamente vinculadas desde la antigüedad en varias culturas. Antes, un médico era por defecto astrólogo. Se puede suponer con seguridad que uno de los aspectos más cruciales de la astrología radica en su uso para la ciencia médica. < Prev Próximo >