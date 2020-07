La Provincia pagará 500 pesos por día a pacientes COVID que se aislen en “albergues”

Tweet Lo anunció el gobernador Axel Kicillof, al inaugurar el parque sanitario de Tecnópolis, que cuenta con 2 mil camas. Lo consideró un “subsidio por desarraigo y solidaridad”. Lo anunció el gobernador Axel Kicillof, al inaugurar el parque sanitario de Tecnópolis, que cuenta con 2 mil camas. Lo consideró un “subsidio por desarraigo y solidaridad”. El gobernador Axel Kicillof lanzó esta tarde el plan "Acompañar" que prevé asistencia a los pacientes "leves" de COVID 19 que se alojen en los centros sanitarios de la Provincia, y que contempla la entrega de un subsidio de 500 pesos por día. El gobernador Axel Kicillof lanzó esta tarde el plan "Acompañar" que prevé asistencia a los pacientes "leves" de COVID 19 que se alojen en los centros sanitarios de la Provincia, y que contempla la entrega de un subsidio de 500 pesos por día. La idea, dijo, es ayudar a las personas que "no pueden transitar el aislamiento en sus casas", que es lo recomendable para evitar que "un contagiado se convierta en dos, cuatro o cien contagiados". El Gobernador explicó que se trata de un programa que contiene "albergues para la atencion y recuperacion de pacientes COVID 19 con síntomas leves" que contará con un "estímulo" toda vez que se detectó que, a pesar de contar con todas las comodidades, las personas evitan dejar sus casas. "Sabemos que (las personas con COVID) no se van de su casa, lo hemos hablado con pacientes, con los intendentes, y lo que vimos es que tal vez el que se queda en su casa, cuando decide hacerlo, es porque siente una pérdida, algo así como un lucro cesante, un desarraigo", señaló el mandatario. Por eso el programa, que se creó mediante un decreto firmado hoy, "contempla un fondo especial, a través del cual le vamos a dar un subsidio por desarraigo y solidaridad, para los pacientes". "La provincia le va a dar 500 pesos por día de permanencia en un albergue", remarcó Kicillof, quien celebró el éxito de la iniciativa hasta el momento. También señaló que los centros tienen todas las comodidades necesarias para la atención de la salud. "Cuestiones directamente sanitarias, porque hay personal médico y de enfermeria, como en las cuestiones sociales y psicológicas que involucran una situacion como estar contagiado de coronavirus", precisó. Daniel Gollán, por su parte, celebró que ya esté "viniendo a hacer su aislamiento una cantidad de gente que se ha ido conforme, feliz, que quiere donar plasma". El funcionario aseguró haber obtenido "testimonios muy lindos" y señaló que se transmite "para que se venza un prejuicio en torno a por qué no venir. Van a pasar muy bien en momentos difíciles, porque hay recreación, una visión completa del tema de la salud, sino el cuidado de lo físico, lo mental", remató. < Prev Próximo >