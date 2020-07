Tragedia en Entre Ríos: un chico de 8 años recibió una descarga eléctrica al enchufar el cargador del celular y murió

Tweet En las últimas horas la muerte de un niño de ocho años conmocionó a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. El hecho tomó mayor trascendencia luego de que se constatara que el menor falleció producto de la fuerte descarga eléctrica que recibió al intentar enchufar el cargador de un celular en la habitación de su casa. En las últimas horas la muerte de un niño de ocho años conmocionó a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. El hecho tomó mayor trascendencia luego de que se constatara que el menor falleció producto de la fuerte descarga eléctrica que recibió al intentar enchufar el cargador de un celular en la habitación de su casa. La tragedia doméstica ocurrió en un domicilio de calle Alvear al 2000, cuando el menor, que se encontraba a punto de acostarse para dormir, decidió enchufar el cargador del teléfono móvil en una zapatilla eléctrica. El niño -a quien se le preservó la identidad- fue rápidamente auxiliado por sus familiares y derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat. En el nosocomio se informó su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, ocasionado por el shock eléctrico que sufrió durante la descarga. El médico policial en turno fue quien constató severas quemaduras en mano derecha, región pectoral y tobillo derecho. La calle en donde está ubicada la casa de la familia del niño fallecido El comisario Miguel Altamirano, jefe de Operaciones de la Policía de Concordia, explicó que el niño sufrió “una descarga muy fuerte. Si bien se le realizaron primeros auxilios y se trató de reanimarlo en el hospital, lamentablemente no se lo pudo salvar”. “Se está viendo si la zapatilla estaba mal, si la instalación de la casa estaba mal o el cargador pudo tener un desperfecto que ocasionó la descarga”, agregó Altamirano, en diálogo con el medio local Elonce. Altamirano sostuvo que “la casa no tenía llave térmica y tampoco disyuntor, pero la potencia de la descarga fue mucha y por eso terminó falleciendo”. Concordia es la segunda ciudad más poblada de Entre Ríos, detrás de Paraná, la capital provincial. La zona en la que falleció el niño queda a pocos kilómetros del Río Uruguay y la distancia de la vivienda con el hospital al que fue trasladado es de dos minutos. El niño fue rápidamente trasladado al hospital, aunque los médicos no pudieron salvarlo La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº4 de Concordia, a cargo del doctor Fabio Javier Zabaleta, quien ordenó que se realicen las pericias correspondientes para determinar qué provocó la muerte del menor. Hace algunas semanas, un operario de la guardia de la Cooperativa Eléctrica de Concordia recibió una descarga eléctrica producto de un cable cortado por un árbol en calle Entre Ríos, casi Mendiburu, y también debió ser internado en el Hospital Masvernat. El ingeniero Gustavo Flaquer, director de la cooperativa, indicó que el hombre “en ningún momento perdió el conocimiento, sino que sólo estaba asustado y conmovido por lo que pasó”. Luego de constatar que estaba fuera de peligro se lo trasladó el Sanatorio Garat, en donde continuó recuperándose del trauma y luego fue dado de alta. “No está grave y no hubo ningún indicio de que su situación se pueda complicar”, completó Flaquer. Próximo >