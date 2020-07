Tweet El Intendente Guillermo Pacheco estuvo en el aire de Master FM 102.1 y en la radio de Rivadavia nos contó como vive su comunidad la llegada del Covid. Como se contienen los contagios y como evolucionan los casos confirmados. La ciudad de Pellegrini esta ubicada a la vera de la Ruta Nacional 5 y es la cabecera del distrito del mismo nombre que cuenta en la actualidad con más de 12 mil habitantes. Allí hasta el pasado sábado 18 de julio no se había registrado ningúnn caso de coconavirus. El domingo se confirmaron los primeros contagios y ya el lunes por la tarde los casos contabilizaban 10. El mandatario comunal dialogó con el periodista Ricardo Novo y dejó sus consideraciones ante el momento que esta viviendo la comunidad "Estamos en presencia de casos a partir del día domingo, habíamos tenido el acercamiento de un vecino cuya pareja estaba con sintomás. Se trata de un trabajador de una actividad esencial que tenía su ingreso al área metropolitana de Capital y era una de las personas que nosotros desde el sistema de salud, de inspección y de control veníamos monitoreando y le habíamos impuesto un control de laboratorio períodico para ver su estado de salud. Su pareja inicio con síntomas, se les hicieron los hisopados y tuvimos los dos primeros casos de coronavirus y a partir de ahí ya estabamos trabajando con todo su grupo de cercanía con sus contactos más cercanos y así fuimos aislando y monitoreando a más personas que tenían estrecha vinculación con estos dos vecinos y hoy estamos en presencia de 10 casos confirmados. Hoy a la mañana (miércoles 22) se realizaron 4 hisopados de este mismo entorno de vecinos y esperemos que con el correr de los días nos pueda mostrar de que manera hemos podido cercar esta sistuación epidemiologica". COMO LO TOMÓ LA COMUNIDAD El Intendente responde "En virtud de ser sincero he encontrado reacciones positivas o muy positivas y he encontrado reacciones negativas por parte de la comunidad. En líneas generales se tomó una concientización importante por parte de los vecinos para hacer caso a las circunstancias y las sugerencias que permanentemente se vienen pidiendo a cada una de la comunidades de las conductas que se tienen que llevar adelante". "El jueves o viernes anterior había una demanda de abrir y de hacer más actividades y hacer juntadas por el día de nos se que y todo con demanda a juntarnos y subestimando la situación, rapidamente con la aparición de esto hay una reacción de la comunidad a quedarse en sus hogares, a cerrar la forma de trabajar en lo comercial, a no tener tanta vida social, de amistad o familiar. Una serie de cosas que también ayudan en este escenario en el cual hay que tomar suma conciencia de que es un proceso largo el que tenemos por delante y que lo tenemos que tomar con la responsabilidad social que se vienen pidiendo" dijo el Intendente Pacheco. LA DECISIÓN DE LA PAMPA DE CERRAR SUS FRONTERAS Ante la pregunta por la situación que comenzó a darse en el puesto caminero de Catrilo con el impedimiento a los pellegrinenses de transitar hacía La Pampa, el titular del Ejecutivo dijo que "Hoy por hoy nos toca atravesar a nosotros esto, el día de mañana le va a tocar a otra a otra población o distrito. Como sociedad toda creo que tenemos que entender que tenemos que convivir por un tiempo largo con la pandemia y si tener los hábitos que todos tenemos que tener en nuestra vida cotidiana porque la vamos a pasar mal como sociedad toda independientemente que nos permitan los pampeanos entrar o no. Hay limitaciones y contratiempos para la gente que se hace dificil de entender más en esta coyuntura, con algunas decisiones se genera mucho más fastidio y obstaculos a su vida". EL TRABAJO A NIVEL REGIÓN "En el caso de Javier Reynoso estuve charlando el martes, también con los demás intendentes. Veníamos monitoreando la región en unos 120 kilómetros a la redonda y lo tuvimos adentro nuestro. Se ha hecho un esfuerzo grande de parte de todos como para poder prepararnos, para concientizar a la gente sobre la situción que estabamos a comenzar a transitar y esperemos que todos esos esfuerzos que han hecho no solo los gobernantes sino las comunidades se vean reflejados en que los resultados sean los menos negativos posibles en cuanto a la salud" expresó Pacheco LA DECISIÓN DEL EJECUTIVO En la mañana de miércoles 22 se publicó un listado de actividades alcanzadas en el nuevo ordenamiento. Hasta el 2 de agosto algunos comercios seguirán pero deberán atender en la puerta, y los bares y casas de comida vuelven al delivery, y otras actividades cerrarán. Entre las actividades no habilitadas se encuentran peluquerías, estéticas, gimnasios y actividades deportivas (padel, tenis, pilates, futbol, zumba, etc en lugares cerrados y abiertos) y quedan suspendidos los encuentros familiares y de amigos. Rotiserías bares y casa de comidas sólo habilitadas para delivery y retiro en el lugar Las jugueterías, librerías, regalerías y tiendas podrán continuar pero sin ingreso al local atención en la puerta. Si continúan las actividades esenciales como farmacias, supermercados, ópticas, personal doméstico y otras. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >