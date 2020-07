Coronavirus en la Argentina. Daniel Gollán:

Tweet El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, reiteró hoy su preocupación por el aumento de contagios de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aseguró que la cuarentena obligatoria podría volver a una fase más estricta en los próximos días para evitar el colapso del sistema sanitario. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, reiteró hoy su preocupación por el aumento de contagios de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aseguró que la cuarentena obligatoria podría volver a una fase más estricta en los próximos días para evitar el colapso del sistema sanitario. "Me parece que, casi con seguridad, vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento, si esto sigue así", afirmó Gollán, en diálogo con Futurock. Ayer, los contagios tuvieron otro pico, con 5782 casos; las muertes fueron 98. "No le sabría decir si antes o después del 2 de agosto. Si los casos siguen aumentando de forma abrupta y se empieza a tensionar con mayor velocidad el sistema sanitario, habrá que tomar una determinación en ese momento", agregó. Coronavirus en la Argentina: las autoridades advierten que el número de casos diarios podría seguir en aumento Además, Gollán alertó sobre la transmisión asintomática. "Estamos observando una enorme cantidad de gente que tiene anticuerpos positivos y ni se enteró que tuvo la enfermedad", dijo. "Fue totalmente asintomático o tuvo tan pocos síntomas que no la relacionó con el Covid-19 o no le generó una alarma para consultar. Es un problema de este virus, que es muy inteligente para reproducirse", explicó. Los gobiernos nacional, porteño y bonaerense coinciden en un diagnóstico: que el récord de casos y de muertes por coronavirus registrado en los últimos días podría agravarse durante las próximas semanas. A partir de ese dato evalúan una serie de escenarios, que incluyen el regreso a la cuarentena estricta. Pero, antes de decidir un cambio de estrategia, esperarán al menos hasta el fin de semana, para comprobar si el salto de los últimos días se consolida como una tendencia. El gobernador Axel Kicillof anunció que pagarán $500 por día, durante 10 días, a los infectados leves que se aíslen en centros extrahospitalarios. < Prev Próximo >