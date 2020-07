Coronavirus en Trenque Lauquen: Sin casos positivos, detectan a dos de los aislados con síntomas y envían a testeo urgente

Tweet Son agentes del SPB que mantuvieron contactos estrechos con los positivos de Bolívar y Pehuajó. También se habilitó anoche el Centro Extra Hospitalario para un paciente en cuarentena. Se invertirán 7000 dólares para poder testear en el Hospital a los casos locales Son agentes del SPB que mantuvieron contactos estrechos con los positivos de Bolívar y Pehuajó. También se habilitó anoche el Centro Extra Hospitalario para un paciente en cuarentena. Se invertirán 7000 dólares para poder testear en el Hospital a los casos locales El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, y el sub secretario de Salud municipal, Sergio Valente, confirmaron que el distrito se mantiene sin casos positivos de Covid-19, aunque advirtieron que dos de las personas que estaban en aislamiento presentaron síntomas similares al coronavirus por lo que ingresaron como sospechosos y se espera el resultado del testeo enviado a un laboratorio de Azul. Los dos pacientes con síntomas que fueron hisopados son contactos estrechos del agente del Servicio Penitenciario que trabaja en la U20 de Las Tunas que dio positivo en el distrito de Bolívar. Hay otro agente que compartió jornada y espacio físico de Pehuajó que ya dio positivo, y fue confirmado por el intendente de ese distrito. “Si estás en medio de la pampa y escuchás galopar no pienses que son cebras, son caballos”, ejemplificó MF para proyectar la posibilidad de que sean positivos los dos enviados a testeo que mantuvieron contacto con los positivos del SPB. En Trenque Lauquen, sin casos positivos a esta altura, se continúa en Fase 5 aunque el intendente advirtió que ahora “estamos en amarillo” y pidió controlar las reuniones familiares para poder sostener la actividad económica. “Hay que repensar los contactos familiares y las juntadas y tenemos que apelar a la conciencia de todos porque si no no se va a poder mantener la nueva libertad”, adelantó MF. En relación a los sospechosos, el jefe comunal adelantó que la muestra de ambos casos en auto a un laboratorio de Azul “para tratar de tener el resultado lo antes posible”. Mientras tanto, anoche se habilitó por primera vez el Centro Extra Hospitalario en el hotel Pailla Hue para el primer caso que debe mantenerse en cuarentena preventiva y no podía sostener el distanciamiento social en su domicilio. MF confirmó que el Municipio invertirá 7000 dólares para comprar el equipamiento que permita realizar los testeos en el Hospital de Trenque Lauquen, luego de que se confirmara que el distrito podrá acceder a los reactivos para hisopar a los sospechosos locales Vía: Data Trenque Próximo >