Solo 2 de cada 10 escuelas públicas dan clases por Zoom y otros sistemas de videoconferencia

Un estudio del observatorio Argentinos por la Educación muestra que el 17% de las escuelas de gestión pública del país tuvo ambas modalidades de clases a distancia, mientras que el 81,6% solo implemento un sistema de tareas y explicaciones "asincrónicas" Una clase sincrónica refiere a un encuentro brindado en tiempo real (en vivo) a través de un dispositivo de conectividad entre los alumnos y el docente. Por ejemplo: Zoom, Google Meet o Cisco, entre otros. En tanto, cuando se hace referencia a uno asincrónico, se trata de explicaciones brindadas a través de actividades para que los estudiantes realicen por su cuenta. El informe se titula "Frecuencia y fines del vínculo pedagógico en cuarentena", y fue elaborado por Mariano Narodowski, Víctor Volman y Federico Braga. El documento presenta los primeros resultados de una encuesta nacional orientada a relevar las prácticas escolares de continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia de COVID-19. Al indagar acerca de cómo es la manera de enseñar, cuatro de cada cinco escuelas utilizan solo actividades asincrónicas (descargar actividades y enviarlas, ver clases grabadas, etc). En tanto, 17,6% de los casos corresponde a una combinación de modos asincrónicos y sincrónicos. Si se profundiza acerca de los métodos asincrónicos, se observa que la situación más frecuente es que los docentes envíen tareas, los alumnos la completen y luego envíen a sus maestros. En este caso, esta opción supera el 80% en la encuesta. Manera de enseñar asincrónicas y sincrónicas. En porcentaje del total según frecuencia. Año 2020. Además, la descarga de tareas desde una plataforma, blog o página web o las clases grabadas son maneras de enseñar que suceden en una menor proporción. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, solo la mitad de los docentes (51,01%) mantiene una comunicación diaria con los alumnos durante la cuarentena. Frecuencia en la comunicación por parte de la escuela y los docentes con los alumnos durante la cuarentena. En porcentaje del total según frecuencia. Año 2020. También se observa que nueve de cada diez escuelas se comunican al menos una vez por semana. Son prácticamente nulos los casos donde la escuela no se pudo comunicar con alguna familia. Un dato llamativo es que el 8% de familias reporta comunicación cada 15 días. Si bien la proporción de hogares no es muy alta, son alumnos notoriamente perjudicados en su educación a causa del aislamiento, aun teniendo algo de conectividad. Razón de la comunicación por parte de la escuela y los docentes con los alumnos durante la cuarentena. En porcentaje del total según frecuencia. Año 2020. Según las conclusiones de este informe, los datos recabados muestran que la totalidad de la relación entre familias y escuelas fue centralmente asincrónica por medio de envíos (mail o WhatsApp) o bajando contenidos de plataformas, webs o blogs.