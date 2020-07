Empresas de limpieza en Capital Federal: más que nunca una necesidad

Tweet En los tiempos actuales, los cuidados de la higiene personal y de los espacios en los que transitamos, se ha vuelto más importante y necesaria que nunca. De hecho, se puede decir que se trata de una acción esencial para mantenerse saludable, cuidarse y cuidar a los demás. En los tiempos actuales, los cuidados de la higiene personal y de los espacios en los que transitamos, se ha vuelto más importante y necesaria que nunca. De hecho, se puede decir que se trata de una acción esencial para mantenerse saludable, cuidarse y cuidar a los demás. A raíz de ello, los servicios que prestan las empresas de limpieza en Capital Federal se han vuelto esenciales, y más aún, poniendo atención al hecho de que el mayor número de casos de infectados por COVID-19 se han establecido en Buenos Aires, haciendo que el AMBA vuelva a fase 1. Es así, que en la actualidad, podemos ver por toda la Capital, personal de limpieza llevando a cabo tareas de mantenimiento en lugares del estado como en trenes, en las calles, etc., para empresas y/o negocios privados que han podido abrir y trabajar. https://starunion.com.ar/empresa/nosotros.html) para llevar adelante la labor con la responsabilidad que amerita su cargo, además de disponer con todo el equipamiento que le permite protegerse del virus y evitar así, su esparcimiento. La razón de ello, es que el personal de estas empresas de limpieza profesional, tales como Star Union, está debidamente capacitado (como podés verlo en:) para llevar adelante la labor con la responsabilidad que amerita su cargo, además de disponer con todo el equipamiento que le permite protegerse del virus y evitar así, su esparcimiento. A continuación, te dejamos algunas recomendaciones que el Estado argentino ha proporcionado, para desinfectar las superficies y ventilar los ambientes en tiempos de COVID-19: Algunos de los elementos factibles de producir transmisión por contacto son los mostradores, las barandas de espacios público, al igual que los picaportes, las puertas, los sanitarios, etc. En estos casos, la desinfección debe realizarse diariamente con un trapo húmedo con agua y cloro. Si son espacios con mucha circulación de gente, lo óptimo será desinfectar varias veces al día. Para ello, se recomienda: - Colocar en un balde agua tibia y un poco de cloro. Sumergir un trapo limpio en la solución y proceder a fregar la superficie. Repetir: introducir el trapo en el balde, escurrir y volver a pasar por la superficie que se desea desinfectar. - Finalizada la labor, dejar el trapo remojado en el agua con cloro unos minutos, luego escurrir, enjuagar y secar. El gobierno de la Nación, establece en su sitio web que el personal de limpieza siempre debe estar proveído del equipo de protección individual adecuado para realizar las tareas de limpieza y desinfección, reduciendo al mínimo la posibilidad de contagio. Ventilación de ambientes: El recambio de aire en los espacios cerrados es fundamental, especialmente en la época invernal. Aquí te dejamos una recomendación: como está frío, quizás lo óptimo es que vayas abriendo unos minutos las habitaciones en las que no te encuentres, para evitar resfríos y gripes. Star Union por brindarnos esta nota para nuestro portal. Agradecemos a Vicente depor brindarnos esta nota para nuestro portal. < Prev Próximo >