COVID-19: confirmaron dos nuevos casos en La Pampa

Se trata de dos personas de Catriló. Esta situación no cambia el estatus epidemiológico provincial, que sigue libre de circulación viral. El Diario adelantó que había dos personas aisladas luego del brote de coronavirus en Pellegrini. Se trata de dos personas de Catriló. Esta situación no cambia el estatus epidemiológico provincial, que sigue libre de circulación viral. El Diario adelantó que había dos personas aisladas luego del brote de coronavirus en Pellegrini. El Gobierno Provincial dio a conocer este jueves a la tarde que se confirmaron dos nuevos contagios de coronavirus en La Pampa: se trata de dos personas -un hombre y una mujer- de la localidad de Catriló. "Se trata de dos casos de presentación clínica leve", se indicó oficialmente. Ante esta circunstancia integrantes de la Dirección de Epidemiología viajaron a Catriló para realizar la investigación epidemiológica, junto al equipo local, y tomar las medidas de prevención y control pertinentes. "Esta situación no cambia el estatus epidemiológico provincial", agregó el mismo escrito oficial. Ahora son tres los casos activos que hay en la provincia: uno en la capital pampeana y dos en Catriló. Además, hay otros siete pacientes recuperados: cuatro en Santa Rosa, dos en Realicó y uno en General Pico. Desde el Gobierno también recordaron que "en territorio pampeano tiene continuidad el distanciamiento social, preventivo y obligatorio consistente en que las personas deben mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes, dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales". Hisopados La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud había realizado dos hisopados en Catriló porque un hombre y una mujer tenían síntomas compatibles con Covid-19. Son los casos que se confirmaron ahora. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, los dos contagiados permanecen en aislamiento. Antes de que se confirmaran los casos, el intendente Ricardo Delfino explicó que "tenían síntomas de un estado gripal y comenzaron a sentir pérdida del olfato por lo que las autoridades sanitarias decidieron hacer los hisopados". Dijo que son los únicos casos de personas aisladas preventivamente en la localidad después que había trascendido que eran 12 en esa situación. En Catriló hay alerta en la comunidad a raíz del brote de coronavirus que apareció hace unos días en Pellegrini. "Se generó un poco de sicosis porque son vecinos nuestros con los que tenemos una relación muy estrecha", dijo Delfino. Hubo vecinos de la localidad que estuvieron en Pellegrini pero no mantuvieron contacto "estrecho" con algunos de los 10 casos confirmados que hay en esa ciudad bonaerense, por lo que no fue necesario ponerlos en aislamiento. Aunque extremaron las medidas de cuidado. FerroExpreso Sobre los controles al personal de FerroExpreso, Delfino explicó que la firma tiene los protocolos sanitarios correspondientes. "Hacen una trazabilidad de los empleados y cumplen con un protocolo sanitario", aseguró. Dijo que los empleados de la firma ferroviaria que no son oriundos de Catriló llegan en remises sin tener contacto con personas de la localidad. Vecinos de la localidad se quejaron porque no se controla de la misma manera a los empleados de FerroExpreso que a los transportistas, que también van a zonas de trasmisión comunitaria de Covid-19. El intendente aseguró que se realizan los controles que los protocolos exigen para las actividades que son consideradas esenciales o exceptuadas.