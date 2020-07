Tweet La Directora del área de Tecnologías del Municipio de Rivadavia, Celeste Vitale estuvo en los estudios de Master FM para contarnos de que se trata Quick Rivadavia esta App creada por un jóven de América que ayuda a tener un registro de los comercios, las personas que los visitan y además quienes salen y entran de los pueblos en la lucha contra el Covid-19 La funcionaria en su visita a la radio del Grupo Master nos dejó el QR para que todas las personas que vengan a nuestra emisora queden registradas y así poder, en caso de necesitarlo, poder seguir una huella epidemiologica con esta app creada por Agustín Marcantonio un profesor de Educación Fisíca que en sus ratos libres tiene el hobby de programar aplicaciones. "Ojala nunca lo necesitemos pero esta bueno esto de tener los datos y nos da una cierta tranquilidad esto de decir - estamos trabando por si aparece un caso - la idea es poder cubrirnos y tener la mayor cantidad de información posible en esta pandemia porque el problema es la rápida propagación que tiene entonces si nosotros con esto podemos identificar casos y ver si esa persona que dio positivo donde estuvo, con quien, lo lugares que estuvo y con que personas. Desde el área de Salud le permite poner en marcha todo el protocolo para hacer el aislamiento, el hisopado etc" manifestó Celeste Vitale EL CREADOR: AGUSTÍN MARCANTONIO La Directora de Tecnologías contó que "Agustín es profesor de Educación Fisíca y tiene como habby programar aplicaciones, usa una plataforma que se programa con bloques y que lleva algunas horas de trabajo. El vio una implementación similar en Japón, nos tiro la idea y fuimos dandole forma para adaptar si eso que estaba en Japón lo podíamos aplicar a nuestra realidad, a nuestra tecnología y a nuestra ciudad y de que forma esto hace que sea más simple para la gente y que los datos que tengamos sean más relevantes para esta situación". "Nosotros le fuimos dando algunas vueltitas para encontrarles la forma pero el desarrollo es todo de Agustín, la verdad que es un genio por el tiempo, por la predisposición y porque lo hizo gratis para el Distrito de Rivadavia. Las subi ó al Play Store y ya la podemos encontrar allí como "Quik Rivadavia", es una app muy liviana y gratuita que todos debemos tener el celular" COMO SE IMPLEMENTA "Después de entrar a cualquiera de la tiendas de app se descarga como Quik Rivadavia, nos pide que nos registremos con los datos del lugar donde vivimos, el nombre nuestro y el documento. Una vez que nos registramos lo único que nos va a aparecer después es un botón que dice "escanear", apunto al QR que tienen todos los comercios y desde allí nosotros recibimos los datos en una base que nos queda a nosotros para poder ir sumando a nuestros archivos y así saber en que lugar y con que personas tuvo ese vecino contactos" cuenta Celeste en dialogo con el periodista Ricardo Novo. "Cuando se de (ojala que no) un caso positivo, la gente de Salud nos va a pedir los datos de ese caso y nosotros vamos a mirar y vemos que fue a determinados lugares, a esos lugares entramos y podemos ver el día que esta persona fue quienes también estuvieron allí e ir construyendo así una red para ir contactando e identificando a toda la gente que estuvo e contacto con ese caso de Covid positivo" COMO SE HACEN LOS COMERCIOS DEL CODIGO QR La funcionaria contó que desde su área ya se están distribuyendo los diferentes codigos en los comercios. Aquellos que no lo reciban se pueden contactar al celular 2392 494352. A este número envían un WhatsApp diciendo que necesitan el QR del negocio con el nombre del mismo y la dirección y se le crea el codigo que después se les acerca rápidamente. MIRA LA NOTA COMPLETA Próximo >