Covid en La Pampa: Dieron

Un total de 12 personas de los 30 contactos estrechos con los vecinos contagidos de Catriló dieron "positivo" de coronavirus. Los resultados de las pruebas fueron informados este viernes a primera hora de la mañana por el Laboratorio de Epidemiología de Salud Pública. Los dos primeros casos de Catriló fueron confirmados el jueves a la tarde: se trata de un hombre y una mujer. "Son dos casos de presentación clínica leve", se indicó oficialmente. Sin embargo, los contactos estrechos que mantuvieron luego de que se les declarara la enfermedad disparó los contagios en la localidad entre los amigos más íntimos, familiares y compañeros de trabajo. "Esta situación no cambia el estatus epidemiológico provincial", habia destacado el Gobierno Provincial. Este viernes todavía no se sabe si habrá algún cambio al respecto. Ahora son 15 los casos activos que hay en la provincia: uno en la capital pampeana y 14 en Catriló. Además, hay otros siete pacientes recuperados: cuatro en Santa Rosa, dos en Realicó y uno en General Pico. En Fase 1 Catriló volvió anoche a la fase 1 de la cuarentena. La restricción de la circulación es total y solo quedan habilitados los negocios esenciales. Alerta en Lonquimay. El Gobierno Provincial tomó este jueves la decisión de que la localidad de Catriló vuelva a la Fase 1 de la cuarentena. "La decisión se basa en los dos casos positivos registrados en las últimas horas, y a que en una primera pesquisa epidemiológica se determinó la existencia de al menos 30 contactos estrechos", indicó un informe oficial. La crisis sanitaria en la localidad de agravó con el correr de las horas. De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, el hombre contagiado es empleado en una de las empresas más importantes de Catriló. Lo que explicaría el amplio rango de los contactos estrechos. "La mayoría de las personas que tuvieron contacto, incluso su círculo de amigos más cercanos, van a ser trasladadas al hotel El Faro de Santa Rosa", confió anoche una fuente oficial. La retracción a la fase 1 de la cuarentena implica que solo estarán habilitados los negocios de venta de alimentos y farmacias. "La restricción de la circulación es total y los ciudadanos solo deben adquirir dichos productos indispensables en comercios barriales, que no impliquen mayores desplazamientos de sus domicilios", se aclaró oficialmente. Además se prohíbe la circulación y permanencia en vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus. "El ministerio de Seguridad estableció en esta localidad un dispositivo especial para dar cumplimiento del régimen que establece la Fase 1", agregó el mismo texto. Alerta en Lonquimay La cercanía entre Catriló y Lonquimay generó también que se extremaran las medidas de cuidado y el respeto a los protocolos en esta última localidad. "Si bien en Lonquimay no se han registrado casos positivos, ni sospechosos, la proximidad y el vínculo social y comercial con Catriló imponen extremar la responsabilidad social en todos los ámbitos, para evitar una posible diseminación del virus", resaltó el comunicado de prensa dado a conocer este jueves a la noche por el Gobierno Provincial.