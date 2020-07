Tweet El ministro de Seguridad bonaerense negó las versiones que indicaban que pensaba dar un paso al costado. "Sólo lo voy a hacer cuando el gobernador me lo pida", dijo El ministro de Seguridad bonaerense negó las versiones que indicaban que pensaba dar un paso al costado. "Sólo lo voy a hacer cuando el gobernador me lo pida", dijo En medio de las tensiones con el gobierno nacional, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni desmintió que vaya a renunciar y culpó a los medios de comunicación por las versiones que circularon en ese sentido: “¿Por qué voy a renunciar?. Voy a renunciar cuando el gobernador (Axel Kicillof) me pida la renuncia. Hay más operaciones mediáticas que nada tienen que ver con lo que pasa todos los días”, aseguró el funcionario en diálogo con el canal A24. El rumor de la presunta renuncia comenzó a circular anoche, aunque Berni no fue el único en salir a aclarar la situación. El primero en hacerlo fue el propio ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, quien a la 1 de la mañana emitió un breve comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que despegó al gobierno nacional de cualquier decisión que tenga que ver con un posible alejamiento de Berni de su cargo. “Quiero desmentir la publicación de un supuesto pedido del Presidente de la Nación para que solicite el alejamiento de su cargo al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Nunca existió ese pedido”, escribió el ministro. Quiero desmentir la publicación de un supuesto pedido del Presidente de la Nación para que solicite el alejamiento de su cargo al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Nunca existió ese pedido. — Wado de Pedro Próximo >