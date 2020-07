TRENQUE LAUQUEN: Fernández dijo

Tweet Además a partir de hoy se restringe la actividad gastronómica y recreativa en las ciudad. Se endurecen los controles de policía. Además a partir de hoy se restringe la actividad gastronómica y recreativa en las ciudad. Se endurecen los controles de policía. El Intendente Municipal, Miguel Fernández, brindó hoy (viernes) una conferencia de prensa en la que confirmó que dieron positivo los dos casos sospechosos de Covid-19 que habían tenido contacto estrecho con el agente penitenciario de Bolívar que cumple funciones en la Unidad Penal nº 20 Las Tunas (Caso 0) y que hay un tercer caso positivo de una persona que trabaja en un establecimiento agropecuario del distrito de Trenque Lauquen pero que se contagió en Pellegrini y se encuentra en aislamiento en el campo, sin haber ingresado en ningún momento a nuestra ciudad. También brindó nuevos detalles de la situación epidemiológica del distrito confirmando que Trenque Lauquen sigue en Fase 5, “a un paso de la Fase 4”, y anunció restricciones de algunas actividades a fin de evitar la propagación de la enfermedad. El Jefe comunal, quien ayer (jueves) también en conferencia de prensa había advertido que “el riesgo cambió”, dijo que a partir de ahora y en principio por diez días quedan suspendidas todas las reuniones familiares y sociales en espacios públicos y privados; las salidas de los fines de semana (viernes, sábado y domingo) en restaurantes y bares, y la circulación en el centro y parques. “Esto es dinámico” y todo puede cambiar de un momento para otro dependiendo de la cantidad de casos, aclaró, además de señalar que las actividades comerciales generales siguen igual por ahora con refuerzo de protocolo. Fernández estuvo acompañado en su despacho por la directora y vicedirector del Hospital Dr. Pedro T. Orellana, Nora Grinberg y Sergio Urbaneja, respectivamente, y la Dra. Isabel Fernández Quintana, responsable del área de Epidemiología del centro de salud. También estuvieron los secretarios y subsecretarios del Gabinete municipal. “Teníamos casi la certeza de que algunos de los resultados que se habían remitido a Azul para testeo iban a dar positivo, por las características de la situación y por los síntomas de los pacientes”, señaló Fernández, quien nuevamente volvió a utilizar la pizarra para graficar la situación epidemiológica del distrito, sobre todo en relación al caso testigo del Penal Las Tunas. Tras apuntar que “éste es un tema que tiene un costado social y comunitario muy importante porque detrás de las estadísticas hay familias”, el Jefe Comunal explicó que “este caso tiene la particularidad de ser un brote de coronavirus dentro de una unidad cerrada que es diferente a lo que puede ser un brote en una comunidad donde no hay unidades carcelarias”. En cuanto a la situación actual y utilizando el gráfico, el Intendente explicó que “los dos casos sospechosos ahora son positivos, y de esos contactos estrechos que teníamos ayer (jueves) que eran 12, cuatro (4) pasaron a ser sospechosos; es decir que tienen síntomas y están siendo evaluados con el hisopado y las muestras que aún están pendientes de resultado”. Y agregó: “Los contactos estrechos que ayer eran 12, deberían haber bajado a ocho (8) porque cuatro (4) pasaron a ser sospechosos pero en realidad tenemos 20 porque seguimos recibiendo información de contactos estrechos de los casos positivos, no solo del de Bolívar que fue el Caso 0, sino de los nuestros”. Además remarcó que también hay un número importante de personas relacionadas con contactos estrechos de casos positivos que llegan a las 100 personas. “Algunos de estos contactos estrechos pasaron a ser sospechosos y algunos de estos sospechosos pasaron a ser positivos”, comentó para dar una idea de la movilidad permanente del estado de situaicón. “Esto es muy dinámico y de esto se trata el trabajo que realiza el área de epidemiología del sistema de salud para poder contener el brote”, recalcó Fernández. Respecto del tercer caso positivo detectado en Trenque Lauquen, el Intendente comentó que “se trata de una persona que vive en el campo, que no ha estado en la ciudad y que con su familia fue a una fiesta en Pellegrini; con mucha responsabilidad y astucia el dueño del campo percibe el riesgo y los aísla, y se hisopan en un laboratorio privado, que forma parte de una red, que nos informa a nosotros del resultado”. “Este caso positivo no tiene vínculo epidemiológico con la situación del Penal, pero generó seis (6) contactos estrechos que están aislados en el campo también”, precisó. SITUACIÓN EN EL PENAL Además hizo referencia al brote que se generó a partir del caso positivo del Penal donde, como dijo Fernández, “hay dos poblaciones: la de los internos y la del personal, en esta última hay 138 personas, una de ellas es el agente de Bolívar que interactuó con algunos, no con todos, porque no todos los empleados trabajan el mismo día, pero esas personas con las que interactuó el caso positivo a su vez tienen contacto con otras personas que trabajan en el lugar y también con sus familias, con lo cual es muy importante tener esos datos para controlar el brote”. Por tal motivo dijo que “le pedimos al Penal el listado de los 138 empleados para hacer un seguimiento día por día, desde el 13 de julio hasta el día de hoy, para poder contener esta situación porque de un caso se puede armar una red gigante si no contenemos rápido el brote” En este sentido consideró fundamental “contar con toda la información porque es un caso que pasa afuera de la ciudad, donde no me puedo meter como intendente porque es en una institución provincial, pero todo esto (tener la información) es sumamente necesario porque tiene un fin epidemiológico”. Durante la conferencia de prensa también explicó, acompañado por una pantalla y un programa de Excel, cómo se recaban los datos y se hacen las conexiones necesarias para determinar la situación epidemiológica en el distrito. PLAN DETECTAR En este marco Fernández comentó que mantuvo contacto con el director del Penal, Mario Clementi y con autoridades provinciales para explicarles la necesidad de contar con estos datos para hacer el seguimiento diario de los casos, ya que como dijo “ahora hay que decidir cosas importantes, si vamos a hisopar o no a todo el Penal o si vamos a hacer un plan Detectar en el Penal como se ha hecho en otros lugares como en barrios populares”. Y en este sentido graficó: “Esto es como un asado grande del Gran Hermano, si sumo 138 empleados, no todos juntos, y 100 internos, tengo 238 personas que de una u otra manera pueden interactuar”. Asimismo señaló que “esta información ya la pedimos, hoy (viernes) verbalmente y ayer (jueves) por nota, bastante dura, para que se entienda porque además hay que colaborar con otros municipios porque hay gente que viene de afuera a trabajar en el Penal”. En este punto expresó que “la gente de Región Sanitaria se va a poner contacto con el servicio de epidemiología del Hospital para ver cuál es el operativo que se va a montar para tener un diagnóstico más claro”. En este marco consideró que “esto forma parte de esa tríada que mencionamos siempre que es testear, rastrear y aislar, ese es el secreto no hay otra forma hasta que haya vacuna”. TRAZADORES Rescató la respuesta de la gente que es visitada por los trazadores aunque reconoció que a veces “hay reacciones de no comprensión” y en este sentido le pidió a los vecinos “confiar en el equipo de salud, que si les dice que tienen que hacer aislamiento hay que hacerlo”. A modo de ejemplo comentó que “la persona que estaba en el Pailla Hue (centro extra hospitalario) pasó a ser caso sospechoso, así que afortunadamente estaba en este lugar porque si por un error seguía en su casa podría haber contagiado a sus padres”. Acerca del estado de salud de las personas contagiadas, la Dra. Grinberg comentó que “están estables, internados en la sala, no pasaron a terapia y están sin asistencia respiratoria”, en tanto el caso de la persona que trabaja en el campo, permanece aislada en el esgtablecimiento agropecuario junto a sus contactos estrechos. MEDIDAS En cuanto a las medidas restrictivas dispuestas para contener el brote y que empezarán a aplicarse desde hoy, Fernández comentó que “técnicamente estamos en Fase 5 pero con alguna particularidad, a un paso de Fase 4, y hemos decidido hacer algunos ajustes que tienen que ver cosas que nos preocupan como es la aglomeración de gente; por eso, a partir de hoy están prohibidas las reuniones familiares, por diez (10) días al menos, que es el tiempo que necesitamos para poder contener esto y saber la situación epidemiológica que tenemos”. En este sentido señaló que "las juntadas adentro no se pueden controlar, las vamos a controlar con la policía y vamos a volver un poco al viejo esquema para que nos cuidemos todos", y admitió que "estas medidas pueden ser más restrictivas a partir de mañana". Por otra parte sostuvo que "acá no hay culpables, somos todos víctimas de una u otra forma, nos enfrentamos a un enemigo que no se ve, no hay que estigmatizar a nadie que sea positivo o contacto estrecho, al contrario hay que ayudarlo si es que necesita ayuda, hay que armar una red de contención social porque esto también nos puede pasar a nosotros". Fuente: Diario Líder