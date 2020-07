Carta de la municipalidad de Trenque Lauquen al Penal de Las Tunas:

Tweet El intendente Miguel Fernández anunció que envió un duro texto a las autoridades del Penal Las Tunas con fecha de ayer 23 de julio, en el que habla de inconsistencias y advierte que la no colaboración es un riesgo grave para la salud pública. El intendente Miguel Fernández anunció que envió un duro texto a las autoridades del Penal Las Tunas con fecha de ayer 23 de julio, en el que habla de inconsistencias y advierte que la no colaboración es un riesgo grave para la salud pública. Este es el texto: “Por medio de la presente nos dirigimos a usted para ponerlo en conocimiento de las dificultades emergentes en la investigación epidemiológica iniciada ante la situación que atraviesa la Unidad Las Tunas N 20 por la aparición de COVID-19 positivo. A la fecha, Epidemiología ha recibido autodenuncias de contactos referidos al caso índice COVID-19 positivo que no figuraban en el listado original de contactos estrechos recibido. Se ha constatado su veracidad, lo cual conforma una inconsistencia de la información otorgada por el Jefe de Sanidad dificultando y retrasando la investigación epidemiológica en curso. Esto constituye una amenaza para la Salud Pública de Trenque Lauquen y no permite realizar las intervenciones oportunas. Solicitamos que realice una exhaustiva investigación intramuros a fin de intensificar la búsqueda de contactos con el objetivo de limitar la propagación del brote y garantizar la salud laboral y de los internos. A la fecha ya son cuatro los partidos que se han visto afectados entendiendo que la no colaboración con lo solicitado ante la situación epidemiológica reinante constituye un grave riesgo para la salud pública de la población de Trenque Lauquen y es motivo de denuncia penal por la gravedad de la falta”. Vía: Diario Líder Próximo >