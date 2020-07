Autoridades pampeanas cierran el paso hacia la provincia

Tweet La Municipalidad de Rivadavia informó que, por disposición de las autoridades Pampeanas, queda nuevamente cerrado al tránsito el puesto caminero N°8 de Trebolares, ubicado sobre la ruta 70 (provincia de Bs. As.) y la ruta provincial 4 (La Pampa), a la altura de la localidad de González Moreno. La Municipalidad de Rivadavia informó que, por disposición de las autoridades Pampeanas, queda nuevamente cerrado al tránsito el puesto caminero N°8 de Trebolares, ubicado sobre la ruta 70 (provincia de Bs. As.) y la ruta provincial 4 (La Pampa), a la altura de la localidad de González Moreno. Así lo informó el Comisario Mayor Cristian Dupuy, titular de la Unidad Regional II con asiento en General Pico. De esta manera, hasta nuevo aviso, los rivadavienses no podrán ingresar a la provincia de La Pampa. Próximo >