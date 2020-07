RIVADAVIA ES UNO DE ELLOS: Apenas 15 de los 135 distritos se mantienen invictos: la Cuarta, la sección destacada

Tweet Los casos aumentan exponencialmente en la provincia de Buenos Aires, por caso en el día de ayer fue récord, con más de cuatro mil. Sin embargo, un grupo de distritos de tierra adentro, destacándose la cuarta sección, con seis representantes, aguanta los embates de la enfermedad, a fuerza de gestión y suerte. Los casos aumentan exponencialmente en la provincia de Buenos Aires, por caso en el día de ayer fue récord, con más de cuatro mil. Corren los días y el selecto club de los invictos se achica cada vez más. Pese a los esfuerzos y a los controles, hasta los distritos más pequeños del interior se topan mano a mano con el virus que mantiene en vilo al mundo. De hecho, en toda la Provincia, quedan apenas catorce municipios sin haber recibido en su territorio al temido coronavirus. Los casos aumentan exponencialmente en la provincia de Buenos Aires, por caso en el día de ayer fue récord, con más de cuatro mil. Sin embargo, un grupo de distritos de tierra adentro, destácandose la cuarta sección, con seis representantes, aguanta los embates de la enfermedad, a fuerza de gestión y suerte. Vamos por parte. Tanto en la sección capital (Octava) como en la Primera y la Tercera ya no quedan invictos. La complicadísima situación del AMBA hizo que los contagios también llegaran a los distritos más alejados como pueden ser Lobos, Cañuelas, Navarro, Punta Indio, Magdalena, General Las Heras y Suipacha, entre otros. En la Segunda sólo resiste Rojas, liderada por el radical Claudio Rossi. En las últimas horas se informó desde la Secretaría de Salud que se incorporó un caso especial al grupo de personas en estudio, por lo que el mismo en la actualidad está integrado por dos personas (un caso especial y uno sospechoso). En lo que respecta a la Cuarta, por el momento, es la sección más destacada, pues aún quedan seis municipios invictos: General Viamonte (Franco Flexas, JxC), General Arenales (Erica Revilla, JxC), Lincoln (Salvador Serenal, JxC), Florentino Ameghino (Calixto Tellechea, JxC), Rivadavia (Javier Reynoso, JxC) y Carlos Tejedor (María Celia Gianini, FdT). Vale señalar ayer se fue del grupo de los invictos Pehuajó. Cerca de la 1 de la madrugada, el intendente Pablo Zuro confirmaba en las redes sociales la llegada del coronavirus al pago chico. Son tres los casos cuyos hisopados dieron positivo. “Desde el primer día nos preparamos para cuando llegaran casos a Pehuajó”, manifestó el jefe comunal K. Por su parte, en la Quinta sección, los que sobreviven son apenas tres: Lezama (Arnaldo Harispe, JxC), Maipú (Matías Rappallini, JxC) y Rauch (Maxi Suescun, JxC), que no han tenido más que algún caso sospechoso. Por supuesto, ninguno de los tres alcaldes alardea al respecto. Todos tienen en claro que va a ser muy difícil mantener el cero, sobre todo teniendo en cuenta que los contagios se aceleran cada vez más. Vale aclarar que en Las Flores, el único caso, fue de un policia de La Matanza, pero que trabajaba en la ciudad y se quedó para cumplir con el aislamiento debido que, según comentaron fuentes cercanas al municipio, tiene familiares en la localidad. De todos modos ya fue dado de alta hace varios días. Párrafo aparte para el caso de Maipú, ya que si bien en el mapa de situación del ministerio de Salud figura una persona contagiada, lo cierto es que más allá de tener domicilio en el distrito, vive en la vecina localidad de Ayacucho. "En sí, todavía no hubo casos en nuestra comunidad", aclararon desde el concejo deliberante, por lo que sigue perteneciendo al club de los invictos. Por último, la Sexta y la Séptima, con tres y dos invictos respectivamente: Salliqueló (Juan Nosetti, vecinalista), Gonzales Cháves (Marcelo Santillán, FdT) y Tornquist (Sergio Bordoni, JxC) en el sur de la Provincia y General Alvear (Ramón Capra, JxC) y Tapalqué (Gustavo Cocconi, Frente de Todos) en el centro. En Tres Lomas, vale aclarar, el único caso se ontagió en Buenos Aires y se encuentra aislado en su casa. Vía: La Tecla Próximo >