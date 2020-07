TRENQUE LAUQUEN: Se sumó otro caso positivo, son cuatro y seis sospechosos

Tweet La subsecretaría de Salud del Municipio de Trenque Lauquen informó esta mañana (sábado) que se confirmó un (1) nuevo caso de Covid-19, por lo que el total a la fecha es de cuatro (4), mientras que son seis (6) los casos sospechosos y 19 las personas en aislamiento por contacto estrecho con un caso positivo. La subsecretaría de Salud del Municipio de Trenque Lauquen informó esta mañana (sábado) que se confirmó un (1) nuevo caso de Covid-19, por lo que el total a la fecha es de cuatro (4), mientras que son seis (6) los casos sospechosos y 19 las personas en aislamiento por contacto estrecho con un caso positivo. El caso confirmado surge de un contacto estrecho con el efectivo de Bolívar que cumple funciones en la Unidad Penal nº20 Las Tunas: Son tres (3), entonces, con el mismo origen y que permanecen internados en el Hospital Dr. Pedro T. Orellana. El cuarto, como se informó ayer (viernes), es de un empleado rural que, junto a otros, compartió una reunión en el partido de Pellegrini y nunca ingresó a nuestra ciudad cabecera: Vive en el campo, en el establecimiento en el que trabaja, donde se encuentra aislado y permanece estable. Son 71 los casos descartados, hay 19 personas en aislamiento por contacto estrecho con un caso positivo y 116 en aislamiento relacionado con un caso estrecho, aunque este número fluctúa hora a hora, en descenso o ascenso, a medida que los trazadores avanzan en su trabajo. Asimismo hay 126 personas en cuarentena en todo el distrito, 112 en Trenque Lauquen, siete (7) en Treinta de Agosto y siete (7) en Berutti. Las autoridades sanitarias recuerdan que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otros distritos, ciudades o provincias deben comunicarse en forma inmediata al teléfono (2392) 41-5000 para ser orientado y, de corresponder, visitado por un agente sanitario que le informará personalmente los pasos a seguir. Y se insiste en la importancia del uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara y mantener el distanciamiento social. El Departamento Ejecutivo municipal remarca la necesidad de redoblar los cuidados y prevenciones, e insta a la comunidad a respetar las normas y disposiciones de los gobiernos nacional, provincial y municipal para la contingencia sanitaria. - Casos confirmados: 4 - Casos recuperados: 2 - Defunción: 0 - Casos sospechosos: 6 - Aislamiento por contacto estrecho: 19 - Aislamiento relacionado con contacto estrecho: 116 - Casos descartados: 71 - Total de personas en cuarentena en el distrito: 126 - Personas en cuarentena en Trenque Lauquen: 112 - Personas en cuarentena en Treinta de Agosto: 7 - Personas en cuarentena en Berutti: 7 - Personas dadas de alta de cuarentena: 913 • Línea Telefónica las 24 hs. - (02392) 41-5000. • En el país Fueron confirmados 5.493 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 153.520 positivos en el país. Tasa de Incidencia: 338 casos cada 100 mil habitantes. - Edad promedio: 37 años. - 1.105 (0,7%) son importados. - 46.528 (30,3%) son contactos estrechos de casos confirmados. - 79.424 (51,4%) son casos de circulación comunitaria - 26.463 (17,6%) se encuentra en investigación epidemiológica. . Se detecta transmisión comunitaria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en las localidades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en la provincia de Chaco; en Gral. Roca, Bariloche y Cipolletti, provincia de Río Negro; en Mendoza, la región metropolitana y el Gran Mendoza; en la provincia de Santa Fe, en Rosario y Gran Rosario; y en Plottier, Centenario y capital de la provincia de Neuquén. - Cantidad de personas que fallecieron desde el último informe: 127 - Cantidad de personas fallecidas: 2.847 - Tasa de letalidad sobre total de confirmados: 1,8% - Tasa de mortalidad: 61,9 personas por millón de habitantes. - Edad media: 75 años. - Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 3.790 | 88.709 Ciudad de Buenos Aires 1.157 | 51.977 Catamarca 0 | 60** Chaco 63 | 3.218 Chubut 6 | 260 Córdoba 56 | 1.622 Corrientes 0 | 131*** Entre Ríos 11 | 722 Formosa 2 | 79 Jujuy 155 | 1.353 La Pampa 0 | 8 La Rioja 10 | 215 Mendoza 56 | 730 Misiones 1 | 44 Neuquén 18 | 1.001 Río Negro 40 | 1.526 Salta 13 | 210 San Juan 1 | 20 San Luis 1 | 19 Santa Cruz 38 | 301 Santa Fe 32 | 868 Santiago del Estero 2 | 45 Tierra del Fuego** 37 | 299 Tucumán 4 | 103 * Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga. ** Catamarca reclasificó un caso a Jujuy. *** Corrientes reclasificó 3 casos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. **** Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino). - Cantidad de personas internadas en Terapia Intensiva: 955 - Porcentaje de ocupación de camas de Terapia Intensiva en el país: 55,5% - Porcentaje de ocupación de camas de Terapia Intensiva en AMBA: 64,3% - 68.022 personas fueron dadas de alta. - 367.979 casos descartados - 623.893 test se llevan realizados (13.749 test por millón de habitantes) - Porcentaje de positividad acumulado: 29,5% Vía: Diario Líder Próximo >