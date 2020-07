Otro positivo y ya son 25 los casos confirmados en Catriló

Tweet El Ministerio de Salud de La Pampa informó este sábado a la tarde un nuevo caso positivo de Covid-19 en Catriló. A la mañana había informado de 8 positivos por lo que desde que inició el brote en esa localidad suman 25 los positivos. El Gobierno de la Provincia de La Pampa informó que durante este sábado y hasta las 15 horas, se confirmaron 9 nuevos casos en la localidad de Catriló, que sufre un brote de coronavirus que ya cuenta con 25 personas contagiadas, una de ellas es un médico. El Gobierno de la provincia de La Pampa informó que se ha confirmado un nuevo caso positivo dentro de las 28 nuevas muestras analizadas tomadas en el día de ayer, correspondientes al estudio de brote de COVID-19 de la localidad de Catriló. El presente informe es parcial, aclararon. "Como es de público conocimiento los casos confirmados del brote de Catriló hasta el día de ayer eran 16, hoy se sumaron 9 casos positivos. Por el momento serian 25 los casos confirmados correspondientes al brote", detalló un comunicado del Gobierno Se informó que "los casos ya confirmados continúan clínicamente estables en instituciones intermedias prehospitalarias asistidos por profesionales de salud". Por el momento la localidad de Catriló permanecerá en fase 1 de aislamiento hasta que la situación este controlada. El origen de los casos fue el brote que se inició hace unos días en la ciudad de Pellegrini, distante a sólo 30 kilómetros de Catriló. A raíz de lo que ocurre en Catriló, el Comité de Crisis de La Pampa decidió suspender en todo el territorio los encuentros sociales y familiares, que estaban permitidos hasta un máximo de 10 personas y cerrar los locales gastronómicos y todas las actividades que concentren personas. Con los datos de este sábado a la mañana, La Pampa desde el inicio de la pandemia tiene registrado 33 contagiados en total. Recomendaciones Las recomendaciones para el control de la enfermedad: * Mantener el distanciamiento social de 2 metros * Higienizarse frecuentemente las manos (agua y jabón o alcohol en gel) * Usar cubrebocanariz cada vez que salga de su casa * No compartir mate ni otros utensillos * Saludarse evitando el contacto fisico * Si presenta síntomas compatibles con la enfermedad: dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, alteración del gusto o del olfato llamar a su médico de cabecera ó centro de salud de referencia para coordinar la atención * Frente a síntomas, aunque sean leves, no concurrir a su trabajo y evitar contacto con otras personas. Otro positivo y ya son 25 los casos confirmados en Catriló 25 JULIO 2020 El Ministerio de Salud de La Pampa informó este sábado a la tarde un nuevo caso positivo de Covid-19 en Catriló. A la mañana había informado de 8 positivos por lo que desde que inició el brote en esa localidad suman 25 los positivos. El Gobierno de la Provincia de La Pampa informó que durante este sábado y hasta las 15 horas, se confirmaron 9 nuevos casos en la localidad de Catriló, que sufre un brote de coronavirus que ya cuenta con 25 personas contagiadas, una de ellas es un médico. El Gobierno de la provincia de La Pampa informó que se ha confirmado un nuevo caso positivo dentro de las 28 nuevas muestras analizadas tomadas en el día de ayer, correspondientes al estudio de brote de COVID-19 de la localidad de Catriló. El presente informe es parcial, aclararon. "Como es de público conocimiento los casos confirmados del brote de Catriló hasta el día de ayer eran 16, hoy se sumaron 9 casos positivos. Por el momento serian 25 los casos confirmados correspondientes al brote", detalló un comunicado del Gobierno. Se informó que "los casos ya confirmados continúan clínicamente estables en instituciones intermedias prehospitalarias asistidos por profesionales de salud". Por el momento la localidad de Catriló permanecerá en fase 1 de aislamiento hasta que la situación este controlada. El origen de los casos fue el brote que se inició hace unos días en la ciudad de Pellegrini, distante a sólo 30 kilómetros de Catriló. A raíz de lo que ocurre en Catriló, el Comité de Crisis de La Pampa decidió suspender en todo el territorio los encuentros sociales y familiares, que estaban permitidos hasta un máximo de 10 personas y cerrar los locales gastronómicos y todas las actividades que concentren personas. Con los datos de este sábado a la mañana, La Pampa desde el inicio de la pandemia tiene registrado 33 contagiados en total. Recomendaciones Las recomendaciones para el control de la enfermedad:

* Mantener el distanciamiento social de 2 metros

* Higienizarse frecuentemente las manos (agua y jabón o alcohol en gel)

* Usar cubrebocanariz cada vez que salga de su casa

* No compartir mate ni otros utensillos

* Saludarse evitando el contacto fisico

* Si presenta síntomas compatibles con la enfermedad: dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, alteración del gusto o del olfato llamar a su médico de cabecera ó centro de salud de referencia para coordinar la atención

* Frente a síntomas, aunque sean leves, no concurrir a su trabajo y evitar contacto con otras personas. Próximo >