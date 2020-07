Tweet Antonella Gomez, la mamá de Bautista, continúa su inclaudicable lucha por conseguir justicia para su hijo; su meta es que nunca mas más haya «otro Bautista» en General Villegas, para ello exige que Elías Román, quien manejaba la moto que atropelló al niño esté preso. Antonella Gomez, la mamá de Bautista, continúa su inclaudicable lucha por conseguir justicia para su hijo; su meta es que nunca mas más haya «otro Bautista» en General Villegas, para ello exige que Elías Román, quien manejaba la moto que atropelló al niño esté preso. Sorprendida porque el caso está siendo abordado con la misma lógica que ella reclama, ¿cómo puede ser que a 48 horas de haber provocado la muerte de una criatura al conducir en una moto robada, carente de todas las medidas de seguridad, entre otros detalles, la Jueza de Garantías le otorgara la libertad para que pudiera seguir viviendo a cuadras del lugar donde cometió el hecho?. Algunas frases que dejó la joven: -No estoy del todo bien desde que se que Roman está en Villegas -Contó que volvió a ir a la casa de Elías Román a hablar con la madre, la mujer dijo que no podía hacerse cargo de lo hecho por su hijo. El diálogo se dio en la vereda, donde la atendió, Antonela sospecha que en ese momento el hijo de la mujer estaba adentro de la casa. -Sigo sin entender como es que continúa libre luego de lo cometido. -Cómo no va a ser culpable cuando lo dejo tirado, no se detuvo, iba a esconder la moto a la casa de un hermano, de haber sido una persona digna hubiera parado. -Yo espero al menos su respuesta de por qué no paró. Lo estoy esperando, pero jamás vino. Salgo todos los días a la calle para ver si lo cruzo y no lo puedo cruzar, lamentablemente no me la cruzo que es lo que más anhelo en mi vida, poder decirle en la cara todo lo que quiero, más allá de que no se lo que podría pasar. -La golpeada madre, destaca en todo momento el comportamiento de toda su familia al decir que de haber sido otros, quizá hubiesen reaccionado de otra manera, pero no es su forma. «Pensamos que en la casa de Román vive su hermana con criaturas y gente que no tiene nada que ver con lo que hizo». -Está en libertad pero en Villegas no va a poder andar porque yo me voy a encargar de que este tipo acá no quede. -Dijo estar acompañada y apoyada por mucha gente. Su vida transcurre la mayor parte del tiempo en su casa, cuando sale es solamente para ver al asesino de su hijo o ir al psicólogo. -Las respuestas que espera le de la justicia hasta el momento han sido una reunión con el Foro de Seguridad, pero no la de parte de la justicia de Trenque Lauquen que es la que lleva adelante el caso; aún así es muy respetuosa de los tiempos de la justicia. El domingo a las 16:00 hs. ella y quienes la acompañen volverá a marchar por las calles céntricas pidiendo justicia por su hijo, repitiendo el recorrido de cada uno de los pedidos de justicia realizados hasta el momento. Vía: Distrito Interior < Prev Próximo >