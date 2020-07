Mario Ishii será investigado por el delito de encubrimiento luego de decir que protege a quienes “venden falopa en ambulancia”

Tweet El intendente de José C. Paz fue filmado mientras reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio y ahora una fiscalía de San Martín le abrió una causa penal El intendente de José C. Paz fue filmado mientras reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio y ahora una fiscalía de San Martín le abrió una causa penal Por Miguel Prieto Toledo El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, será investigado por el delito de “encubrimiento” luego de que se diera a conocer un video en el admitió proteger a empleados de salud que aparentemente venden droga. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la causa penal estará a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín. “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se le escucha decir a Ishii en la polémica filmación. Por lo pronto, al jefe municipal se le notificará el lunes próximo que se le abrió una causa por ese delito y que deberá concurrir a la sede judicial, precisaron las fuentes a este medio. En medio de la pandemia del coronavirus, Ishii fue filmado mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados y que reclamaban mejores condiciones laborales. En ese contexto, Ishii sostuvo la polémica frase que nuevamente lo tendrá en el ojo de la tormenta. Y peor para él, frente a la justicia. Las imágenes se conocieron a través de la cuenta de Twitter de Gastón Cavanagh, productor del programa de periodista Jorge Lanata. En ella, se puede observar cómo el mandatario paceño les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”. “Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, reconoció. Además de la increíble frase por la que será investigado desde hoy por el fiscal Vieira, el video es violento. Ishii se muestra completamente intransigente con los empleados y los increpa. En un momento uno de ellos admite que el trabajo le da el sustento que necesita para poder vivir, pero pide por estar más tiempo con su familia. En ese momento, Ishii se torna más agresivo y redobla la apuesta con empleados, que en este momento son imprescindibles. “Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero... no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando”, le respondió el intendente, elevando la voz. No se detuvo ahí. A los empleados de salud les dijo que los estaba evaluando para la próxima crisis sanitaria. En seguida remarcó que “los muertos” por COVID-19 se “los van a tirar” a él y fue cuando admitió que supuestamente venden droga en las ambulancias. “Entonces, digo, vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer con las ambulancias que compré y romperme el ojete como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo acá. Entonces, digo, pongamos las cosas en claro. Vos querés a tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Me dejás el lugar y me hacés un favor”, agregó. Tras el escándalo, el hombre más poderoso de José C. Paz hizo su descargo y explicó la situación. En diálogo con radio Mitre esta mañana, el funcionario aseguró que “sacaron esa frase de contexto” y que él “no estaba encubriendo” a los que venden droga en las ambulancias sino “cubriendo los puestos de trabajo”. Pocas horas después, sin embargo, se dio a conocer que el la UFI 9 de Delitos Complejos lo va a investigar y le abrió la causa penal por encubrimiento. “No protejo la venta de falopa. Yo les dije que salí a cubrir todas las irregularidades que hay en el área. Sacaron de contexto esa partecita. Intervengo en un montón de cosas (dentro del Municipio) y, como hay una pandemia, intervine el área de salud y me puse al frente de ella”, explicó. Ishii es uno de los pilares del peronismo en el Conurbano bonaerense: cumple su cuarto mandato como intendente en José C. Paz y durante los más de 20 años que rige el destino de los paceños, se vio envuelto en un sinfín de escándalos. Algunos, incluso con consecuencias penales pero siempre bajo la protección del poder de turno. Ahora resta ver si en este caso, su situación va a cambiar. Próximo >