Coronavirus en Argentina: confirmaron 4.192 casos en las últimas 24 horas y 46 muertos

El ministerio de Salud informó que el total de contagiados desde que comenzó la pandemia ascendió a 162.526 y que fallecieron 2.939 personas El ministerio de Salud informó que el total de contagiados desde que comenzó la pandemia ascendió a 162.526 y que fallecieron 2.939 personas El ministerio de Salud informó este domingo que en las últimas 24 horas hubo 4.192 infectados y fallecieron 46 personas. En tanto, desde que comenzó la pandemia, hubo 162.526 contagios y 2.939 fallecidos. Del total de esos casos, 1.109 (0,7%) son importados, 48.698 (30%) son contactos estrechos de casos confirmados, 84.358 (51,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 26 nuevas muertes. 17 hombres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Córdoba; y 9 mujeres; 8 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En el reporte matutino se informó que hubo 20 nuevas muertes. 10 hombres, 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 10 mujeres; 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Río Negro. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.913. Del total de casos confirmados en las últimas 24 horas, 2917 son de la provincia de Buenos Aires, 888 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 80 de Córdoba, 66 de Chaco, 46 de Jujuy, 41 de Santa Fe, 31 de Mendoza, 25 de Neuquén, 21 de Entre Ríos, 20 de Santa Cruz, 18 de Río Negro, 9 de La Rioja, 8 de Tucumán, 7 de La Pampa, 6 de Tierra del Fuego, 2 de Chubut, 2 de Corrientes, 2 de Misiones, 2 de San Juan y 1 de Santiago del Estero. Del total de casos confirmados, hay 993 pacientes en todo el país que están internados en terapia intensiva. En tanto, a nivel nacional están ocupadas el 54,1% de las camas de mayor complejidad, mientras que en el AMBA ese número es de 62,9%. A la fecha, el total de altas es de 70.518 personas. Además, ayer fueron realizadas 12.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 636.844 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.034,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta el sábado es de 374.473 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las 24 provincias han confirmado casos. El doctor Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, enumeró las ciudades con transmisión comunitaria: "La seguimos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén capital, Plottier y Centenario, en Río Negro, en General Roca, Bariloche y Cipolletti, en la región metropolitana y el Gran Mendoza, en Luján de Cuyo, Guaymallén, Maipú, y en Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario". La mayoría de las provincias volvió a tener contagios luego de varios días Además, el funcionario informó que "el porcentaje de ocupación de camas de terapias intensivas por patología de Covid y no Covid es de 54,6% a nivel nacional y de 63,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires". El crecimiento de la curva de infectados en ciudades que habían controlado el contagio es un signo de alerta para el Ministerio de Salud. Así lo explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti: "Uno de los conceptos que transmitimos esta semana es que el desafío no es solo la Región Metropolitana de Buenos Aires. Estamos viendo aumento de casos en todo el país: en lugares donde había brotes y los habían controlado, en departamentos donde no se habían confirmado casos. Y esto lo podemos ver en los números: en los últimos catorce días, los casos, excluyendo el AMBA, pasaron de 11.232 a 16.990. Esto es un aumento del 51,2 por ciento, mientras que en el aumento porcentual del número de casos en el AMBA fue de 33,8". Por otro parte, esta mañana el ministro de Defensa, Agustín Rossi, contó que ya hay más de 15 mil voluntarios para aplicarse la vacuna que está diseñando el labotario Pfizer y que se probará en Argentina a partir de los primeros días de agosto. El funcionario contó que para la prueba de la vacuna trabajarán en conjunto personal médico del Hospital Militar y del laboratorio Pfizer. También dijo que serán "dos dosis" las que se apliquen en los voluntarios.