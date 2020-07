La Pampa: Otros seis casos en Catriló y ya suman 36 contagios por COVID-19

Tweet Ya detectaron 319 contactos estrechos. En la provincia hay 46 casos en total: siete ya recuperados y 39 activos. Una mujer está internada en Santa Rosa con asistencia respiratoria. Ya detectaron 319 contactos estrechos. En la provincia hay 46 casos en total: siete ya recuperados y 39 activos. Una mujer está internada en Santa Rosa con asistencia respiratoria. El Gobierno Provincial dio a conocer este domingo por la tarde que se confirmaron otros 6 nuevos casos de COVID- 19 con nexo epidemiológico en la localidad de Catriló. Se suman a los 7 anunciados durante la mañana, de los cuales cinco eran de esa localidad y los otros dos en General Acha y Macachín. En resumen, durante esta jornada la estadística oficial detalló 13 nuevos casos, de los cuales uno no tiene relación directa con el foco de Catriló. Once de esos positivos corresponden a personas que residen en la localidad, entre ellos dos policías por lo que la comisaría local fue puesta en aislamiento al igual que el resto del personal. El Ministerio de Seguridad tuvo que enviar efectivos de otras localidades para reemplazarlos, y se desinfectará tanto el edificio como los lugares de residencia del personal. El otro caso con nexo epidemiológico con ese foco se dio en Macachín: se trata de un empleado de la sucursal del Banco de La Pampa. Además se confirmó un contagio en General Acha, de una persona que tuvo contacto con un caso positivo en la localidad bonaerense de Pellegrini. El informe del Gobierno pampeano remarcó que están haciendo el seguimiento de contactos estrechos de todos estos nuevos contagiados y hasta el momento se detectaron 107 contactos estrechos, que sumados a los 212 informados ayer, conforman un total de 319. Están distribuidos en las localidades de General Acha, Macachín, Santa Rosa, Toay, Lonquimay, Anguil, Relmo, Guatrache, General Pico y Catriló. Los casos confirmados continúan clínicamente estables, en instituciones intermedias prehospitalarias asistidos por profesionales de salud, excepto una paciente que debió ser internada en el día de ayer en el Centro Emergente de Asistencia Respiratorias. "La paciente al momento se encuentra clínicamente estable con requerimientos de oxígeno", detallaron en el reporte oficial. Hasta ahora en la provincia se confirmaron 46 casos de COVID-19, de los cuales 38 tienen relación con el brote en Catriló. Siete de ese total ya fueron dados de alta y se mantiene activo el caso de la dueña de un comercio en Santa Rosa, que fue informado semanas atrás. En el Gobierno provincial creen tener controlado el brote. "Hay cierto optimismo en el sentido de que se logró focalizar a todos los contactos estrechos", dijo una fuente oficial ante una consulta de El Diario. Además, desde el Gobierno Provincial recomendaron extremar las medidas preventivas: - Mantener el distanciamiento social de 2 metros - Higienizarse frecuentemente las manos (agua y jabón o alcohol en gel) - Usar cubrebocanariz cada vez que salga de su casa - No compartir mate ni otros utensillos - Saludarse evitando el contacto físico - Toser y estornudar con el pliegue del codo - Usar pañuelos descartables "Si presenta síntomas compatibles con la enfermedad: dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, alteración del gusto o del olfato llamar a su médico de cabecera ó centro de salud de referencia para coordinar la atención", apuntó el comunicado de prensa. "Frente a síntomas, aunque sean leves, no concurrir a su trabajo y evitar contacto con otras personas", concluyó. Próximo >