¡Esperando al fútbol! Repasamos las medidas principales que tal vez nos conocés

Cuando somos fanáticos del fútbol solemos hablar durante horas de tácticas de juego, de técnica individual de jugadores, del precio y el valor, del mercado de fichajes, de los estadios impresionantes y de las ciudades donde se encuentran; pero ¿conocemos sobre las medidas de fútbol? ¿Sabemos cuánto mide la cancha, cuánto mide el área o cuánto mide el arco? Mientras nos entretenemos con partidos europeos sin público y pocas emociones , y mientras tanto en nuestro país aún no han comenzado los entrenamientos te ofrecemos información fidedigna que no suele ser de uso común pero qué es muy útil para poner el juego en perspectiva. El campo La Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) establece que la medida mínima que puede tener un campo de juego es 45m x 90m, mientras que la máxima es 90m x 120m. En cambio para partidos oficiales o internacionales de competencias FIFA, se establece un mínimo de 64m x 100m y un máximo de 75m x 110m El área El área grande debe medir 16.5 m de longitud y la misma distancia de ambos lados a partir del pórtico. Las líneas del área chica que son perpendiculares a la línea de meta están a 5.5 m del interior de cada poste, se adentran en el terreno de juego 5.5 m y se unen con la línea paralela a la línea de meta. El arco Los arcos se colocan en el centro de cada línea de meta: los postes y el travesaño deben ser de madera, metal u otro material aprobado, deben tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no deberán constituir ningún peligro para los jugadores. La distancia entre los postes será de 7.32 m y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2.44 m. El centro y el tiro de penal En el centro de la cancha hay una circunferencia y esta tiene 9,15 metros de radio. conversiones de unidades de medida. Hablando de la pena máxima, desde la línea de fondo hasta el punto del lanzamiento penal deben haber 12 yardas , es decir 11 metros de distancia según el siguiente portal de Fútbol de Playa: reglamento oficial de la FIFA aquí En el caso que estés interesado en esta disciplina, te invitamos a ver el Balones La pelota de fútbol ha variado mucho a lo largo de la historia, el balón de fútbol apareció por primera vez en China, por el siglo IV antes de Cristo. Esta primera pelota estaba fabricada en cuero y rellena de crines y raíces. No obstante, era utilizada con fines militares. Desde entonces, han cambiado muchísimo, gracias en parte a las marcas fabricantes por hacer cada vez esferas de mayor calidad. A pesar de que existen muchos tamaños diferentes de balones hoy día, que suelen usarse según el partido, la competición y el grupo etario, te mostramos las medidas del balón número 5 que es el que suele usarse de manera profesional.: – Circunferencia: 69 a 71 cm – Peso: 400 a 450 gramos – Presión oficial: entre 8.5 a 15.6 PSI – Diámetro: 22 a 23 cm – Radio: 11 a 11.5 cm