La Provincia admitió su “preocupación por los casos en aumento”

"Si estamos entrando en el ojo dela tormenta vamos a tener que estar alertas y con medidas el tiempo que sea necesario", dijo Gollan. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires brindó este lunes un balance de la aplicación de la nueva fase de la cuarentena en el AMBA y en el interior. La actividad fue encabezada por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco y el Ministro de Salud, Daniel Gollan. La conferencia de prensa se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación de La Plata. Este lunes, justamente, se cumple el cronograma pautado para la apertura escalonada anunciada el viernes 17 de julio para los 35 municipios que forman parte del área metropolitana (AMBA) y que están en Fase 3. El ministro Gollan indicó que "la estrategia es intentar que crezcan la menor cantidad de casos posibles, que la velocidad de contagios sea menor, ampliar el sistema y esperar una respuesta terapéutica". Entonces, recordó que "se planteó la estrategia exitosa hasta la fecha de la cuarentena". Asimismo, explicó que "la enorme mayoría de los contagios se está dando en poblaciones jóvenes. En general cursan la enfermedad con cuadros más leves". Luego, dio a conocer que "nosotros no somos de los que pensamos que lo que pasa en dos o tres días es para tomar decisiones" y añadió que "el virus busca reproducirse y eso no lo va a dejar de hacer nunca hasta que haya una vacuna que corte rápido". "Vamos a tener que seguir con las estrategias para mitigar y disminuir los contagios. El virus siempre va a intentar reproducirse", sostuvo y lanzó: "No hay magia", En ese aspecto, aseguró que "vamos a seguir agregando camas de terapia intensiva", pero advirtió que "si esto no va moderado con el crecimiento de los casos" no alcanzará. "No sirve ninguna de las dos cosas por separadas, tienen que ser al mismo tiempo", agregó. En cuanto a la donación de plasma, dio a conocer que "tenemos una buena cantidad de donantes, pero llamamos a que se sumen más personas". Sobre las perspectivas en cuanto a lo que se vendrá después del 2 de agosto y a la coordinación con el gobierno porteño, manifestó que "vamos evaluando la situación y de acuerdo a determinadas variables, si se disparan los casos por encima de un número razonable que pueda ser asumido por el sistema habrá que tomar de nuevo medidas intermitentes" "En eso vamos a ser consecuentes", expresó y señaló que "vamos a evaluar esta semana". "Si hace falta ir a un proceso de cierre, se hará", afirmó y sentenció: "Si estamos entrando en el ojo dela tormenta vamos a tener que estar alertas y con medidas el tiempo que sea necesario". Por su parte, el viceministro de Salud Nicolás Kreplak dijo que "si hoy todo el mundo empezar a cuidarse aun los contagios seguirían aumentando". "Hay muchos hospitales que tienen todas sus camas de terapia intensiva ocupadas", relató al referirse a los nosocomios emplazados en el primer cordón, la zona más cercana del epicentro de la pandemia. Más adelante, Carlos Bianco consideró que "no estamos en un momento en donde la pandemia se está apagando o la tenemos controlada. Los casos están en aumento, aumenta la ocupación de los distintos espacios de tratamiento". "Seamos muy responsables con esto", dijo y añadió que "les quiero pedir a todos los ciudadanos y los que tienen responsabilidades de gestión para cumplir con las normativas". Luego, sobre la coordinación con Horacio Rodríguez Larreta, contó que "trabajamos muy bien con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires". "Tenemos que ponernos de acuerdo en el camino que tenemos que seguir", sostuvo y adelantó que "no hemos tomado una decisión, hay que esperar qué va a suceder". "Hay que analizar como ´mínimo estas dos últimas semanas", expresó. Finalmente, lanzó: "Estamos muy preocupados por los casos en aumento. Tenemos que ser muy precavidos".