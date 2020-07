Fuerte respaldo del gobierno bonaerense a Mario Ishii: “Fue una frase sacada de contexto”

Tweet Se trata del intendente que reconoció que cubría a personas que vendían "falopa" en ambulancias del municipio. "Estamos muy conformes del trabajo conjunto con él, que trabaja, le pone el cuerpo a los problemas y los soluciona", indicó el jefe de Gabinete de Kicillof Se trata del intendente que reconoció que cubría a personas que vendían "falopa" en ambulancias del municipio. "Estamos muy conformes del trabajo conjunto con él, que trabaja, le pone el cuerpo a los problemas y los soluciona", indicó el jefe de Gabinete de Kicillof En el marco de una conferencia de prensa sobre la situación epimediológica por el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se refirió a polémica en torno al intendente de José C Paz, Mario Ishii, luego de la difusión de un video donde se ve al jefe comunal, histórico dirigente peronista, en una discusión con trabajadores sanitarios del municipio, y se le escucha la frase “yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”. “Fue una frase sacada de contexto. Es un intendente que trabaja de sol a sol, por eso en cada elección desde que ha empezado sus mandatos ha podido revalidarlos. Creo que los paceños están muy contentos y nosotros estamos muy conformes del trabajo conjunto con el intendente Ishii, que trabaja, le pone el cuerpo a los problema y los soluciona”, señaló Bianco, ante una consulta periodística. Esta mañana, previo a su declaración ante la Justicia en los tribunales de San Martín, el intendente de José C. Paz aseguró que no tiene previsto renunciar a su cargo, pese a las críticas de la oposición y del los pedidos que se sumaron en el Concejo Deliberante en donde, también, se solicitó la creación de una comisión investigadora. En una entrevista con Infobae, Ishii explicó que utilizó la palabra “falopa” para referirse a “medicamentos”. Este lunes insistió: “Yo estaba hablando de Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”, apuntó. De acuerdo a su interpretación, hubo una utilización maliciosa de uno de los participantes del encuentro que decidió difundir sólo un fragmento de la reunión para dejarlo mal parado. “Es alguien que ya voy a atender, ahora no tengo tiempo porque estoy trabajando con la pandemia”, amenazó. Bianco, por otro lado, se refirió a la situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires y al tono de la cuarentena tras una semana que registró un alza en los contagios de COVID-19. “Lo que pasa de un lado del Riachuelo, impacta en el otro. Sería un error que (ciudad y provincia de Buenos Aires) tomen caminos diferentes, hay que ponernos de acuerdo teniendo en cuenta el aumento de los casos”, explicó. Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense Y agregó: “Estamos muy preocupados por el nivel de aumento de los casos, y esto no está controlado”. Presente en la conferencia de prensa, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan indicó que el análisis para evaluar una posible marcha atrás del aislamiento se tiene que hacer “de acá a un mes”, aunque reiteró que el crecimiento de los contagios “es importante y preocupante”. “Si tuviéramos la misma dotación de camas que al inicio de la pandemia, el sistema ya hubiese colapsado. Aumentamos de 507 a 1063 camas, y vamos a seguir agregando camas de terapia intensiva, pero este tremendo esfuerzo del Gobierno y el pueblo de la provincia, si no va relacionado de una modulación en el crecimiento exponencial de los casos, a lo sumo aguantamos algunos días más el proceso de saturación”, amplió el funcionario provincial. Sobre el nivel de ocupación de las camas, Gollan indicó que “el sector privado, que depende de las grandes empresas de medicina prepaga, está con un grado de saturación importante”, aunque detalló que, fuera del AMBA, la tasa de ocupación en el sistema de salud “es bajísima, cerca del 35%”. “El problema es el AMBA, ahí vemos que tenemos un nivel del ocupación del 53%”, explicó. Próximo >