Ishii no se presentó ante el Fiscal y quedó imputado

El intendente de José C. Paz debía concurrir para ser notificado de la investigación por presunto encumbrimiento de narcotráfico. En su lugar fue su abogado, quien dijo que pidió una declaración espontánea. El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, no se presentó hay a declara ante la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín, para notificarse del inicio de una investigación por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico por el video en el que asegura "yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias". En representación del alcalde concurrió su abogado, Oscar Paoletti, quien aseguró: "Me notifiqué de la imputación y vine a poner al Intendente a disposición de la justicia. Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho. Y lo que dijo fue una mala expresión". Al explicar la ausencia del intendente paceño, el letrado dijo que "había muchos medios en la Intendencia y aquí y además él está con mucho trabajo por la pandemia. Por eso vine yo". En diálogo con los medios, Paoletti sostuvo que "ese día fue fin de semana, a las 5 de la mañana, en el que el personal que maneja las ambulancias hacen una especie de paro sin aviso previo y en el medio de la pandemia. En ese contexto el intendente se presentó y ha hecho una mala expresión. Es una mala expresión de un día. Es una persona vehemente. En José C. Paz no hay causa de droga y es la primera vez en 20 años que tenemos que venir a dar explicaciones a la justicia". El expediente se abrió de oficio a instancias del fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, tras la aparición pública del video, quedando en manos del fiscal Vieira Miño. La defensa de Ishii está ya a la búsqueda de pruebas para aportar, como faltantes de remedios.