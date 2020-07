Tweet El Presidente de la Liga de Fútbol del Oeste estuvo en el aire de Master FM 102.1 para contarnos sobre esta posibilidad que ha surgido de que los DT de nuestra liga tengan la posibilidad de mantener una charla virtual con Pablo Aymar, Diego Placente y Bernardo Romeo quienes están al frente de las selecciones juveniles. El Presidente de la Liga de Fútbol del Oeste estuvo en el aire de Master FM 102.1 para contarnos sobre esta posibilidad que ha surgido de que "Es una linda noticia, va a ser una linda experiencia porque nosotros no tenemos esa posibilidad de estar en contacto con el cuerpo técnico de las selecciones juveniles de AFA. Nos han invitado a una capacitación virtual con los coordinadores de Argentina el próximo 6 de agosto" comienza contando el dirigente. CAPACITACIONES "Estas son capacitaciones on line que organiza AFA y el Concejo Federal, a nosotros nos dan un enlace un día antes de la fecha estipulada, en dos horas y media se puede interactuar a través de la virtualidad en temas que se enfocan en el fútbol formativo". Santos cuenta en la nota con el periodista Ricardo Novo que ya se han realizado distintas capacitaciones, como en el caso de los árbitros de la agrupación local quienes estuvieron en contacto con Sergio Pezzotta, Juan Pablo Pompei. También se estuvieron capacitando las secretarias administrativas de la liga sobre la actualización del COVET, el sistema de carga y fichaje de jugadores que la Liga del Oeste tiene en funcionamiento hace ya un par de años "Esta es una ventaja que tenemos las ligas y los clubes para acreeditar la formación de los jugadores en el caso de que algún jugador surgido de clubes de nuestra liga quede en un club de AFA se puede acreeditar donde surgió y así poder acceder a cobrar los Derechos de Fomación". ENTRENAMIENTOS Y LA VUELTA DEL FÚTBOL "Estamos todos en la espera, lamentablemente ahora estamos con un pico de contagios pero siempre a nosotros se nos dijo que una de las posibles fechas tentativas podría ser septiembre. También hoy el escenario es totalmente diferente de los que era en marzo y abril. Estamos a la espera, con una reunión pautada para los próximos días con los clubes afiliados a la Liga para analizar esto pero la verdad es que información no hay". Guillermo Santos refiere que el último despacho del Consejo Federal insistía que se podrá volver a los entrenamientos recien cuando todo el país se encuentre en Fase 4. UN AÑO DE CONTENCIÓN "Si esta la posibilidad de comenzar a jugar este tiene que ser un año de contención y no de competencia" dice Santos, agregando que "ya cuando esto pase y volvamos a la normalidad, dentro de esa normalidad en el fútbol esta competir. En esta situación que estamos viviendo y que ha todos nos tomó de sorpresa. Hoy estamos en el momento más complicado porque hay casos por todos lados. Nosotros todavía en Rivadavia somos afortunados porque no ha llegado. Que posiblmente llegue y dependerá de todos nosotros los cuidados y responsabilidad que tengamos, hoy tenemos que apelar a la responsabilidad individual porque más allá de que nosotros podemos hacer vida casi normal en nuestras localidades sabemos que en algún momento puede llegar y esto depende de ser responsables y cuidarnos". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >