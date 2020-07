El Partido Justicialista expuso su postura en el enfrentamiento entre la Comunitaria y el municipio

Tweet En un posteo en redes sociales el PJ de Rivadavia mostró su postura en el tema que plantea la expropiación de la ex Casa de Aguirre por parte de la Pcia de Buenos Aires. En un posteo en redes sociales el PJ de Rivadavia mostró su postura en el tema que plantea la expropiación de la ex Casa de Aguirre por parte de la Pcia de Buenos Aires. COMUNITARIA VS RIVADAVIA PRIMERO Viendo el conflicto entre la Cooperartiva La COmunitaria y el oficialismo local, el Partido Justicialista de Rivadavia quiere manifestar lo inoportuno de generar una movilización cuando se le está pidiendo a los vecinos extremar cuidados para evitar la llegada del Covid a nuestro distrito. Observamos lo ilógico de solicitar esfuerzos a todos los rivadavienses para acatar la cuarentena y el tránsito innecesario al mismo tiempo que se alienta al pueblo a levantarse y tomar partido ante un lítigio generado exclusivamente por el odio personal del Builismo contra quinees no se han sometido a su verticalismo y obsecuencia ofreciendo una alternativa para quienes no acceden a las mismas oportunidades y trato en los talleres de Cultura, generación de proyectos y empleos. Consideramos vergonzoso presionar a los vecinos a través de las redes sociales bajo el nombre de Ciudadanos en Acción a participar de tal movilización dejando la seguridad de sus hogares con el mezquino fin de saciar un capricho, increíble que a estas alturas no se haya podido resolver a través del diálogo. Invitamos a los vecinos de Rivadavia a priorizar la Salud propia y de su familia, a no abandonar sus hogares, no permitan que los utilicen para una mezquindad de unos pocos, el pueblo somos todos y hoy somos todos importantes. Partido Justicialista de Rivadavia Próximo >