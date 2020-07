Brote en Catriló: ponen en la mira a los encuentros sociales en campos

Tweet La Policía está investigando el origen del brote de coronavirus que se inició en Catriló. Hay al menos dos campos en el límite entre La Pampa y Buenos Aires donde se habrían realizado asados del que participaron alguno de los contagiados. La Policía está investigando el origen del brote de coronavirus que se inició en Catriló. Hay al menos dos campos en el límite entre La Pampa y Buenos Aires donde se habrían realizado asados del que participaron alguno de los contagiados. La Brigrada de Investigaciones de la Policía está tratando de determinar el origen del brote de coronavirus que inició en Catriló hace menos de una semana y cuyo nexo epidemiológico está localizado en Pellegrini. La pesquisa apunta no sólo a tratar de identificar los contactos estrechos de todas las personas sino también la posibilidad de que los involucrados hayan cometido alguno de los delitos contemplados en el Código Penal. Si bien el nexo es el brote que se inició en Pellegrini con un transportista, se investiga cómo se trasladó hacia Catriló. De acuerdo a lo que pudo conocer El Diario, la investigación policial ha puesto en la mira a al menos dos predios rurales en la zona del meridiano V, límite entre La Pampa y Buenos Aires (entre Catriló y Pellegrini) donde se han realizado encuentros sociales (asados) a los que asistieron algunos de los infectados que hoy permanecen aislados. La Brigada tomó intervención a pedido del Poder Judicial para determinar con certeza cuáles son los predios, cuántos encuentros hubo y quienes estuvieron. Hay al menos 5 testimonios que confirman la realización de asados en los campos. Fuentes vinculadas a la causa, explicaron que la información no solo va a servir para conocer lo más exactamente posible el origen del brote que hoy afecta a la provincia, sino también para trabajar sobre posibles contactos estrechos que hasta hoy no se hubiesen identificado. La Brigada de Investigaciones interviene porque se sospecha la comisión de uno o más delitos, todos vinculados a la ruptura de la cuarentena y al no cumplimiento de los protocolos obligatorios dispuestos por la pandemia. Las personas que no respetan la cuarentena pueden ser acusadas de cometer los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. El artículo 205, estipula que será reprimido con prisión de seis meses a dos años de prisión “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. De igual manera, el artículo 239 establece una pena de 15 días a un año de prisión para quienes “resistieren a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”. El brote de Catriló tiene 40 positivos en la localidad y otros en Macachín, Pico y Santa Rosa. Vía: El Diario de La Pampa Próximo >