Conmovido por el acompañamiento de la comunidad, el Intendente Reynoso dijo

Javier Reynoso estuvo presente este martes en la marcha organizada por jóvenes de América en repudio a la expropiación, que se plantea desde un grupo de Diputados provinciales sobre el edificio de la ex Casa de Aguirre. Allí manifestó que "Se suspendió el tratamiento de la Ley" ante el cerrado aplauso de los manifestantes. LAS PALABRAS DE REYNOSO "En otros momentos dificiles preferimos poner todas las fuerzas o exponernos para que la comunidad pueda vivir su tranquilidad, su normalidad y podamos volver todos en paz a nuestras casas. Hoy deberíamos estar todos en nuestras casas cuidandonos en paz pero nos hicieron salir para mostrar que estamos unidos". "Como nos excede porque no pasa por un Intendente, un gobierno, porque estamos acá, como se trata de una comunidad, de nuestra historía que no se decida a 600 kilómetros, que no se valora a 600 kilómetros ni se negocia a nuestras espaldas. Es por eso que hoy mientras hacía un informe recibi un llamado y por eso la carga (emocional), ya dimos el resultado" dijo Reynoso agregando que "Se suspendió el tratamiento de la Ley" ante el estallido de algarabía de los presentes con gritos y aplausos. El Intendente contó que sigue el proceso y que lo van a convocar para dar su opinión como también van a convocar a la Cooperativa "No voy a parar hasta que no se retire el Proyecto, no tiene sentido que lo resuelvan a 600 kilómetros personas que no valoran la historia de lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo una propiedad ni dejar a nadie en la calle". El mandatario comunal explicó que "La Cooperativa La Comunitaria tiene tres predios en nuestro distrito. Dos estatales en las estaciones de trenes, predios de todos y otro privado en Fortín Olavarría, nadie queda en la calle", "Todas las instituciones tuvieron que luchar, todas las instituciones y escuelas que pasaron por aquí construyeron, cada uno de nosotros sabemos que con sus cooperadoras en momentos mucho más difíciles construyeron, le agregaron a la Casa de Aguirre y después la devolvieron y construyeron su propio edificio. Así crecen las instituciones, las instituciones que están por encima nuestro" Reynoso destacó que quería valorar a "aquellas personas que miraron más adelante que todos para que nosotros disfrutemos de esas seis instituciones, de este edificio y que hoy tiene que ser el compromiso para mantenerlo. Los jóvenes tendrán que seguir luchando para que siga en el patrimonio de nuestro distrito. Esas personas son los concejales que votaron a favor o en en contra y como les decía de distintos partidos políticos y votaron divididos, no votaron en bloque. Era bien claro lo que estaban decidiendo" Acto seguido pidió un fuerte aplauso para Héctor de la Matta, Omar Contini, Angel Fuentes, Enrique Groppo, Adolfo Rodríguez, Fausto Toribio, Jorge Harguindeghy, Roberto Ratto, Carlos Vincent, Luis Crovara, Oscar Cachau y el Intendente de aquel entonces el Dr. Rutilio Zuccherino "Por eso por su memoria no hay que claudicar, por ellos defender lo nuestro pacíficamente como sabemos hacerlo pero esto no se soporta más. Con las instituciones no, no se aguanta más" finalizó diciendo Javier Reynoso.-