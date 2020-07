La Pampa suma 7 nuevos casos positivos de Covid-19

Tweet El gobernador Sergio Ziliotto explicó que “a las 18.30 se han sumado siete nuevos casos, dando un total de 68 casos de los cuales 60 están activos y ocho se han recuperado”. El gobernador Sergio Ziliotto explicó que “a las 18.30 se han sumado siete nuevos casos, dando un total de 68 casos de los cuales 60 están activos y ocho se han recuperado”. “El brote Cartriló son 48 casos confirmados, 194 hisopados y 511 aislados, lo que representa más del 5% de la población. En Macachín hay 6 casos confirmados, 41 contactos estrechos, de los cuales 29 fueron hisopados”, añadió. “En General Acha tiene un único caso confirmado con nexo en Pellegrini. Hay 44 contactos estrechos, 13 hisopados y ninguno positivo”, agregó. “Santa Rosa tiene 3 casos positivos con 78 contactos estrechos con 13 hisopados”, dijo. Definiciones “En una semana hemos acumulado un sinnúmero importante de casos positivos. Con todas las consecuencias en cuanto al desarrollo de la enfermedad y de contactos estrechos”, añadió el gobernador Sergio Ziliotto. “Y lamentablemente el virus entró de afuera. Hicimos muchísimo desde el estado provincial, desde los 3 poderes, para que esto no pasara. La sociedad hizo muchísimo, pero aquí no fallaron ni los controles del estado, ni aquellas personas que se exponen día a día por ser quienes llevan adelante las actividades esenciales”, agregó “Este desborde del virus en la provincia de La Pampa tiene una causa claramente identificada, la irresponsabilidad social de un grupo minúsculo. Ya llegará el momento que actúen las instigaciones de la democracia para que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde”, anunció. Sobre la responsabilidad de un “grupo minúsculo” el gobernador Ziliotto dijo que “como auxiliares de la justicia, lo que estamos haciendo es investigar. Está trabajando la Brigada de Investigaciones para tratar de establecer si hubo una fiesta clandestina que fue la que disparó el brote de coronavirus” Aclaró que "esto no se disparó por falta de controles del estado, creo que se disparó por la responsabilidad social. Por qué habilito un restaurante y no habilito comer en tu casa, porque en el restaurante hay controles. No fallaron los transportistas, no fueron las actividades económicas. Ingresaron a la provincia por la onda expansiva del AMBA. Pero cómo entró" - se preguntó - para responderse que "no fue por un trabajador, fue por una fiesta clandestina. Todos los caminos investigativos conducen a ese camino", aseveró Ziliotto. Permisos de circulación El gobernador anticipó que "todos los permisos los tienen que volver a sacar. Se mantienen permisos nacionales de actividades esenciales de trabajadores que son interjurisdiccionales y se mantiene la trasabilidad de los camiones que ingresan a la provincia". Por otra parte aclaró que "para las localidades que no están en Fase 1 se permite la circulación dentro del ejido urbano. Para las que están en fase 1, están prohibidas". Sistema de Salud El ministro Mario Kohan dijo que si "usted tiene 100 pacientes con covid positivo, 80 lo van a pasar asintomáticos, 15 de manera leve y 5 posiblemente van a necesitar internación. Hoy tenemos una sola cama de terapia intensiva ocupada con un caso de covid". Feria El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Roberto José Sappa, anunció que se decretó "la feria judicial en la circunscripción judicial N°1 y en el juzgado de Paz de Macachín". "En el resto de las jurisdicciones se sigue con actividad semipresencial, teletrabajo, audiencias sin público y respetando el protocolo", resaltó el juez supremo. < Prev Próximo >