Un concejal de Maipú no respetó el aislamiento y se juntó a jugar un partido de fútbol con Carlos Tevez

Una foto publicada en redes sociales, desató un escandaló en la localidad bonaerense de Maipú. En la misma se encuentra un grupo de personas, varios de ellos niños tras disputar un partido de fútbol. En la imagen se ve que ninguna de las personas lleva tapaboca y que se hallan todas a menos de un metro y medio que es la distancia sugerida para evitar contagios de COVID-19. Además, hay al menos dos personas públicas que participaron del evento. Uno es el futbolista de Boca Carlos Tévez, y el otro el concejal local Facundo Coudannes. Luego de virilizarse la imagen, las críticas no tardaron en llegar desde el lado del oficialismo local. "Repudiamos abiertamente la actitud negligente y egoísta del concejal Coudannes, quien prioriza sus placeres individuales atentando así contra un pueblo que lleva más de 120 días luchando y resistiendo por garantizar el bienestar de todos", aseguraron en un comunicado. Asimismo, dirigentes de Juntos por el Cambio afirmaron que "esto se suma a otros episodios de desobediencia civil del edil en lo que va de la cuarentena. Irresponsabilidad y egoísmo que se oponen a la solidaridad de aquellos que en el marco de una crisis multidimensional salen a la calle a poner el cuerpo por el prójimo". Según publicó el portal Laquintadigital, los ediles del oficialismo ya habían apuntado contra Coudannes por haber viajado a La Plata, y no cumplir con el aislamiento preventivo impuesto a todos los maipuenses que viajen a zonas de circulación comunitaria de coronavirus. Por su parte, el concejal del Frente de Todos reconoció su error y publicó un mensaje en las redes sociales donde explicaba lo sucedido. "Quiero pedir disculpas públicas a los vecinos y vecinas de mi querido pueblo por la imprudencia que cometí en medio de la situación que estamos viviendo. Como Padre me deje llevar ante la posibilidad de cumplirle a mi hijo el sueño de conocer a su ídolo". Cabe recordar que, Carlos Tévez, tiene una estancia en la localidad de Maipu y desde el inicio de la cuarentena se encuentra allí transitando junto a su familia y conocidos el aislamiento social, preventivo y obligatorio.