Nuevo Procrear: cómo será el relanzamiento del plan de acceso a la vivienda que prepara el Gobierno

Tweet En los próximos días, el presidente Alberto Fernández anunciará el lanzamiento de una nueva etapa del Plan Procrear, para la construcción y refacción de viviendas, que también se complementará con un programa para acceder al suelo. En los próximos días, el presidente Alberto Fernández anunciará el lanzamiento de una nueva etapa del Plan Procrear, para la construcción y refacción de viviendas, que también se complementará con un programa para acceder al suelo. Así lo anticipó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en declaraciones radiales. El miércoles 23 de julio se conformó el gabinete de tierras, en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Durante el encuentro se analizó la instrumentación de bienes del Estado que van a ser destinados a las políticas públicas, entre ellas la construcción de viviendas a través del plan Procrear. En muchos lugares es más caro el suelo que la casa. Muchos sectores no pudieron acceder al Programa Procrear en aquel momento El nuevo plan Procrear tendrá dos líneas. Por un lado, desarrollos urbanísticos, donde el objetivo es brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos de Procrear. Y por otro lado, un programa de lotes con servicios, donde se busca generar suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas mediante créditos hipotecarios de Procrear. Las inscripciones se realizarán a través de la página del Procrear 2020, pero aún no fueron abiertas. María Eugenia Bielsa en una entrega de viviendas del Procrear, antes de la cuarentena “Empezamos a analizar cuáles son las tierras necesarias, de qué manera se ensambla con el Plan Nacional de Suelo que estamos impulsando. El plan Procrear es uno de los programas del ministerio, entre otros”, destacó Bielsa. “El Programa de Suelo va a complementar el acceso directo a la vivienda. Aquellos que han tenido un banco de suelo en el Procrear 2012-2015, que fue su mejor versión, rápidamente lograron que muchas familias accedieran al crédito hipotecario, porque el suelo ya era un recurso con el que se contaba”, explicó la ministra. “En muchos lugares es más caro el suelo que la casa. Muchos sectores no pudieron acceder al Programa Procrear en aquel momento. Pasó en el Gran Rosario y muchas familias tuvieron que trasladarse a las localidades cercanas para adquirir un lote y esto hizo que subiera el valor del suelo”. Activando la economía del sector de la construcción se abrirán oportunidades para quienes lo componen, desde la mano de obra hasta la comercialización de materiales y la industria nacional Desde el ministerio, a través de su cuenta de Twitter, explicaron que Procrear es a la vez una política habitacional y una de desarrollo territorial y urbano. “Activando la economía del sector de la construcción se abrirán oportunidades para quienes lo componen, desde la mano de obra hasta la comercialización de materiales y la industria nacional. Procrear tiene, desde su creación en 2012, un carácter federal. Retomando ese espíritu original, buscamos atender necesidades habitacionales en todo el país”, señalaron. A mediados de mayo, el Gobierno había presentado el programa Argentina Construye, un programa macro donde se preveía una inversión total de $29.000 millones. El plan contempla la construcción de 5.500 nuevas viviendas, aunque aún no está determinado en qué lugares. Desde hace varias semanas, el ministerio está recibiendo y evaluando las propuestas de los referentes de cada provincia. La estimación es que el programa genere unos 750.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2021, aunque en muchos casos son trabajos temporarios. El programa busca una reactivación en el sector de la construcción, uno de los más golpeados por la pandemia El sector de la construcción fue uno de los más golpeados por la pandemia. Un estudio que elaboró la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) entre sus socios sobre el panorama de la actividad de la construcción, mostró que pocos empresarios consideran que se pueda lograr una mejora durante este año. La encuesta, que fue realizada entre el 8 y el 14 de julio, señala que de las obras que se encuentran con contrato vigente el 45% están con desarrollo normal, el 18% están paralizadas y otro 19% demoradas por causas ajenas a la empresa. Aunque menos de la mitad de las obras que se encuentran con contrato están con un desarrollo normal, el porcentaje muestra una mejora respecto de junio cuando los porcentajes eran que sólo el 34% estaba trabajando con normalidad, el 22% estaban paralizadas y otro 21% demoradas. Próximo >