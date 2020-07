Expropiación de la ex Casa de Aguirre: Lo que dice el Manifiesto que apoyaron más de 3000 rivadavienses

Tweet Este martes antes, durante y al finalizar la manifestación los vecinos de América y el distrito que participaron tuvieron la oportunidad de dejar su firma, nombre y número de DNI apoyando la movida que organizaron un grupo de jóvenes de nuestra ciudad. Fueron casi 600 firmas presenciales y más de 2500 en formato digital que se realizo a través de redes sociales. Este martes antes, durante y al finalizar la manifestación los vecinos de América y el distrito que participaron tuvieron la oportunidad de dejar su firma, nombre y número de DNI apoyando la movida que organizaron un grupo de jóvenes de nuestra ciudad. Los jóvenes, entre los que se encontraban estudiantes secundarios y universitarios, pertenecen a dos agrupaciones apartidarias (sin partido político) como "Ciudadanos en Acción" y "Jóvenes Repúblicanos". Ambas vienen ganando espacio a nivel nacional y tienen sus representantes también en Rivadavia. LO QUE EXPRESA EL MANIFIESTO Los vecinos del Partido de Rivadavia abajo firmantes le solicitamos a los señores legisladores de la provincia de Buenos Aires que no aprueben el proyecto de Ley (Expte D-3145/19-20) presentado por los diputados Zurro, Godoy, Larroque, Cote Rossi, Saintout y Abarca en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que está relacionado con la expropiación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Rivadavia. Este edificio que se pretende expropiar, es una construcción histórica del Partido de Rivadavia declarada Patrimonio Histórico y Urbano Municipal por Ordenanza 2666/2004. El edificio es muy caro a los sentimientos de toda la comunidad de Rivadavia. Construido en el año 1917, propiedad de la familia De Aguirre, una de las familias fundadoras de la ciudad de América. En el año 1958 el edificio es adquirido y cedido por el municipio de Rivadavia al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de que allí, funcione la Escuela Normal de Rivadavia, cosa que ocurrió hasta el año 1979. También funcionó el Jardín de Infantes N° 1 desde abril de 1963 hasta diciembre de 1971. A posteriori en el tiempo fue sede del Instituto América desde 1979 hasta 1980, y de la Escuela Nacional Técnica N°1 desde 1981 hasta 1995. Allí, también funcionaron Cooperativas de Trabajo y otras Instituciones Educativas y culturales. Actualmente es la sede de la Dirección de Cultura del Municipio en donde se dictan talleres (más de 500 personas concurren a los mismos), funciona la Escuela Municipal de Idiomas donde asisten más de 150 niños de educación primaria del Distrito de Rivadavia y los mismos reciben clases de Inglés en el marco de un convenio con la Universidad Provincial de Ezeiza. Este hermoso e histórico edificio es invaluable a los sentimientos de todos los rivadavienses, que lo sienten como propio, siendo este patrimonio es un legado único para las generaciones futuras. Sería una enorme injusticia y un avasallamiento a los derechos y al patrimonio histórico y cultural de todos los habitantes de Rivadavia que prospere tan injusto, inconsulto e ilegal proyecto de expropiación. Señores legisladores, no cometan el enorme error de mutilar nuestro patrimonio. Los rivadavienses decimos NO a la expropiación de un bien público, que es de todos y que pasaría a ser de unos pocos. Los rivadavienses queremos hacer valer nuestros derechos y defender lo nuestro con todas nuestras fuerzas, porque como nuestro máximo prócer dijo alguna vez: “cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto NO defenderla”. Viva la vida, la libertad y la patria! Próximo >