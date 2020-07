Trenque Lauquen: un nuevo caso de Covid y ahora suman 6 los positivos

Tweet La subsecretaría de Salud municipal informó esta mañana (miércoles) que de los seis (6) casos sospechosos de Covid-19, uno (1) fue confirmado y cuatro (4) descartados. La subsecretaría de Salud municipal informó esta mañana (miércoles) que de los seis (6) casos sospechosos de Covid-19, uno (1) fue confirmado y cuatro (4) descartados. Asimismo, se registraron cinco (5) nuevos casos sospechosos, que se suman al que quedó pendiente por lo que siguen siendo seis (6) los que están en esa condición. El total de casos descartados ascendió a 86 y hay 72 personas en aislamiento por contacto estrecho con un caso positivo, mientras que permanecen en cuarentena otras 137 -en Trenque Lauquen, 112; en Treinta de Agosto, 16 y en Berutti, nueve (9)- y 935 ya fueron dadas de alta de esa situación. El sexto caso confirmado tiene vinculación con el caso 0 -el del agente penitenciario oriundo de Bolivar- de la Unidad Penal nº20 Las Tunas. Todos se encuentran en buen estado de salud. Dos (2) se encuentran internados/aislados en el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana; uno (1) en el Hospital Municipal Dr. Francisco Eguiguren (Treinta de Agosto); uno (1) en su domicilio particular; uno en el centro extrahospitalario que funciona en el ex Hotel PaillaHue; y el restante -que se contagió tras haber compartido una reunión en Pellegrini-, en el establecimiento rural en el que trabaja. Las actividades continúan a la fecha en Fase 5 con restricciones: se puede circular de lunes a domingo de de 8 a 20 y están prohibidas las reuniones familiares y sociales en el ámbito público y privado, y también la atención en bares y restoranes de 20 a 24 los viernes, sábado y domingo. Las autoridades sanitarias recuerdan que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otros distritos, ciudades o provincias deben comunicarse en forma inmediata al teléfono (2392) 41-5000 para ser orientado y, de corresponder, visitado por un agente sanitario que le informará personalmente los pasos a seguir. Y se insiste en la importancia del uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara y mantener el distanciamiento social. El Departamento Ejecutivo municipal remarca la necesidad de redoblar los cuidados y prevenciones, e insta a la comunidad a respetar las normas y disposiciones de los gobiernos nacional, provincial y municipal para la contingencia sanitaria. Las actividades continúan a la fecha en Fase 5 con restricciones: se puede circular de lunes a domingo de de 8 a 20 y están prohibidas las reuniones familiares y sociales en el ámbito público y privado, y también la atención en bares y restoranes de 20 a 24 los viernes, sábado y domingo. – Casos confirmados: 6 – Casos recuperados: 2 – Defunción: 0 – Casos sospechosos: 6 – Aislamiento por contacto estrecho: 72 – Casos descartados: 86 – Total de personas en cuarentena en el distrito: 137 – Personas en cuarentena en Trenque Lauquen: 112 – Personas en cuarentena en Treinta de Agosto: 16 – Personas en cuarentena en Berutti: 9 – Personas dadas de alta de cuarentena: 935 Próximo >