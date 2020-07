Silobolsas. Imputan a dos personas por el ataque a la cerealera Cargill

Tweet Luego del ataque a casi 20 silobolsas que la cerealera Cargill tenía en un campo de la localidad bonaerense de Vedia, la policía y la Ayudantía Fiscal llevaron adelante diversos allanamientos en la ciudad y por ese hecho ya hay dos imputados. Luego del ataque a casi 20 silobolsas que la cerealera Cargill tenía en un campo de la localidad bonaerense de Vedia, la policía y la Ayudantía Fiscal llevaron adelante diversos allanamientos en la ciudad y por ese hecho ya hay dos imputados. El fin de semana a la cerealera le destruyeron esos bolsones en un predio que tenía cámaras de seguridad. En rigor, según informó El Vediense, filmaciones del lugar que aportó la empresa, más testimonios y huellas encontradas en el lugar sirvieron para hacer esos operativos. Según se informó, se secuestraron "calzados, prendas de vestir, motocicleta, celulares", elementos que ahora son investigados por la policía científica. El hecho ocurrido en Cargill llevó el total de destrucción de silobolsas a nivel país a 129 en lo que va del año. Fuentes de la investigación precisaron que el ataque afectó a 17 de 93 silobolsas que había en el lugar. Según se pudo saber por las filmaciones, el domingo pasado, cerca de las 15.30 dos personas aparecieron desde un camino lateral y se dirigieron a los silobolsas. Estuvieron saltando arriba de ellos. Después se retiraron del lugar y volvieron con un tercer sujeto. Vecinos que pasaron por un camino cerca de las 17 vieron una moto parada que se supone fue usada para el traslado de los atacantes. Por las filmaciones se observa que quienes estaban en el predio seguían saltando sobre los silobolsas mientras volaba el nylon de los bolsones vandalizados. En este contexto, según informó el área de prensa de la Fiscalia General del departamento judicial Junín, "Cristian Ipucha, de 24 años y Jesús Medina,de 36, fueron notificados del contenido del art. 60 del ordenamiento procesal, como imputados del delito de daño, en los términos del artículo 183 del Código Penal y serán citados en fecha a establecer a prestar ante el Fiscal interviniente, la declaración prevista por el artículo 308 del CPP" "De la información obtenida de los registros de las cámaras de seguridad del predio y del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Leandro N. Alem, como también de la recepción de declaraciones testimoniales en sede de la Ayudantía, se estableció la intervención de dos personas de sexo masculino domiciliadas en Vedia", señala el informe. Uno de ellos habría manifestado que se encuentra estudiando y el otro no habría expresado qué hace. Se estaría buscando identificar al tercer sujeto. Fuentes que conocen el caso dicen que en la zona no hubo conflictos con sindicatos que puedan haber disparado el hecho o algún motivo ideológico. De todos modos, habrá que esperar la eventual declaración cuando se produzcan las imputaciones. Las cámaras del lugar permitieron seguir la secuencia del ataqueLas cámaras del lugar permitieron seguir la secuencia del ataque Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que hay una "preocupación enorme" en el sector por la reiteración de hechos. La semana pasada, los ruralistas de Buenos Aires se reunieron con el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario. Kicillof condenó los ataques y remarcó que no había un trasfondo ideológico en los ataques. En tanto, Berni prometió incorporar una especialización rural en la escuela de policía para poder seguir más de cerca los delitos rurales. Tras los ataques de los últimos días, el presidente de Carbap expresó: "Tenemos claro que esto es producto de años de sembrar cizaña, de sembrar rencores". En los últimos días, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, en diálogo con El Destape, habló de "problemas entre particulares" al referirse a los silobolsas. "Nosotros somos conscientes que el problema de la inseguridad en el campo es real", señaló el funcionario. Luego señaló que suele haber incidentes de "conflicto" entre vecinos, entre un productor y empleados y hasta con transportistas. "Alguna gente se enoja mal y con una trincheta lo rompe", dijo el funcionario. Después señaló: "Son problemas entre particulares, no ha habido una intencionalidad política". Por: Fernando Bertello < Prev Próximo >