Kicillof y Rodríguez Larreta analizaron

Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro para evaluar los pasos a seguir del aislamiento. Por ahora no hay anuncios formales. Axel Kicillof recibió esta mañana a Horacio Rodríguez Larreta y a una comitiva de ministros del Gobierno porteño para empezar a definir cómo seguirá la cuarentena en el AMBA a partir del 2 de agosto, recordando que Conurbano Capital Federal como se encuentran en Fase 3. El encuentro sirvió para empezar a definir eventuales decisiones conjuntas, aunque no hubo ningún anuncio. Para eso habrá que esperar a que Kicillof y el Jefe de Gobierno de CABA se entrevisten con Alberto Fernández. Por parte de la gestión de Rodríguez Larreta estuvieron, además, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli (y encargado de la Seguridad) y Fernán Quiros (Salud). En tanto, del gabinete bonaerense participaron Daniel Gollán (Salud), Carlos Bianco (Jefe de Gabinete) y Sergio Berni (Seguridad) Según informaron fuentes de Gobernación, ambos equipos "analizaron las variables de la situación epidemiológica y las proyecciones para las próximas semanas" También repasaron "los esquemas que cada distrito viene desarrollando en el marco del ASPO". No obstante, "las definiciones se tomarán en el encuentro con el Presidente", explican en La Plata. Los funcionarios sí evaluaron "alternativas de continuidad". En ese marco, desde el entorno de Kicillof hicieron hincapié en "la necesidad de mantener la coordinación en el AMBA" Reunión con expertos Por su parte, Kicillof encabezó anoche una reunión con el comité de expertos de la provincia de Buenos Aires para repasar el estado de situación. En la oportunidad, dijo que "todos los que tenemos responsabilidad de gobierno, más allá de las diferencias, estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando, y vamos a tomar las medidas que sean necesarias". "Hoy la prioridad es seguir evitando la saturación del sistema de salud", señaló el Gobernador bonaerense y añadió: "Estoy convencido de que hay que valorar mucho lo que logramos hasta ahora, todos los esfuerzos son imprescindibles si se trata de la salud". La Provincia registró hasta el martes 4.167 casos positivos de coronavirus y alcanzó los 102.395 contagios desde el inicio de la pandemia. Según la sala de situación del Ministerio de Salud bonaerense, ya son 1.661 las personas fallecidas en la provincia y 49.943 las dadas de alta. Además, tal como informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación, la ocupación de camas de unidades de terapia intensiva (UTI) en el AMBA es del 64,1%. A nivel nacional se detectaron 5.939 nuevos casos de coronavirus y 120 personas fallecidas. De esta forma, el total de contagios en la Argentina es de 173.355 y el de víctimas fatales ascendió a 3.179. La ocupación de UTI en el país es del 54,7%.