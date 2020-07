Matías Palacios entre los 100 jóvenes futbolistas mas caros del mundo

Tweet El piquense apareció en la lista que Transfermarket hizo de los jugadores Sub 18 mejor valorados del planeta. El piquense apareció en la lista que Transfermarket hizo de los jugadores Sub 18 mejor valorados del planeta. Todavía no completó ni 90 minutos en Primera pero igual su nombre está en los archivos de los principales clubes de Europa. Matías Palacios, quien en mayo recién cumplió la mayoría de edad, es una de las principales joyitas de la cantera de San Lorenzo​ y ahora fue elegido el joven argentino más valioso del mundo. Según publica Olé, el reconocido sitio Transfer Market armó una lista con los 500 futbolistas Sub 18 de mayor valor del planeta y el primer argentino que aparece es el enganche azulgrana. Matías aparece en la 15ª posición, con una valuación de 9.000.000 de euros, mientras que el siguiente argentino es su compañero de las Juveniles, Exequiel Zeballos, delantero de Boca de 18 años, con una cotización de 3.600.000. Matias Palacios es figura desde hace rato en las Selecciones Juveniles: fue parte del plantel que ganó el Sudamericano Sub 15 en 2017, repitió el logro en el mismo torneo pero Sub 17 en 2019 y, pese a su juventud, también integró la Sub 20 en la edición de 2018 del Torneo de L´Alcúdia que terminó ganando Argentina. En San Lorenzo, por su parte, debutó en septiembre de 2018, con Claudio Biaggio como entrenador, en el triunfo por 3-2 ante Patronato, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia cuerva. Mientras que volvió a sumar minutos en Primera en la caída ante Estudiantes de San Luis por la Copa Argentina​ del año pasado. Próximo >