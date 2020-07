Se detectaron 5 casos de coronavirus en General Pico y la ciudad pasa a fase 1

Tweet En un mensaje que fue grabado y transmitido por la Televisión Pública Pampeana, el gobernador de La Pampa confirmó que se detectaron 5 casos en General Pico, 4 de los cuales tienen relación con un caso de coronavirus con Catriló.Hay un 5to caso que no tienen el nexo epidemiológico aun determinado. En un mensaje que fue grabado y transmitido por la Televisión Pública Pampeana, el gobernador de La Pampa confirmó que se detectaron 5 casos en General Pico, 4 de los cuales tienen relación con un caso de coronavirus con Catriló.Hay un 5to caso que no tienen el nexo epidemiológico aun determinado. En las últimas horas, en General Pico, se había duplicado el número de personas aisladas: de 120 se pasó a 240 de acuerdo a lo que manifestó el comité de crisis piquense. «Hace pocos minutos hemos recibido la noticia de que en la ciudad de General Pico hay 5 casos positivos, de los cuales 4 tienen un nexo epidemiológico con un un caso positivo de General Pico contagiado a partir del brote de Catriló». Agregó que «hay un quinto caso el cual no está determinado el nexo epidemiológico por lo que hemos decidido disparar todo un procedimiento de búsqueda de contactos estrechos». Para cerrar señaló que «como dije ayer la mejor herramienta es bajar al mínimo posible la circulación de personas y que no quedaba ninguna localidad exenta de que tomáramos esta decisión: A partir de las 0 horas del día de mañana General Pico también estará en fase 1», afirmó el gobernador. < Prev Próximo >