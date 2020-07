Tweet En la mañana de la radio en Master FM dialogamos con Pablo Cobos fundador de la Agrupación nacional "Ciudadanos en Acción" que cuenta con referentes en nuestra ciudad y que organizaron junto a "Jóvenes Republicanos" la manifestación en repudio a la expropiación de la Casa de la Cultura. Pablo es un córdobes que reside actualmente en Orán en la provincia de Salta y desde allí nos contó como fue que nació la agrupación apartidaria "Ciudadanos en Acción nació el pasado 25 de mayo, es un movimiento ciudadano que esta organizado a lo largo y ancho del país con gente que siente la enorme necesidad de defender la patria, de defender la república ante los avasallamientos que estamos teniendo en estos tiempo y que no se sienta representada por los partidos políticos actuales más allá de que en algún momento hayan tenido un partido o hayan militado hoy sienten esa enorme necesidad de plantarse como pueblo, como ciudadanos comprometidos por nuestra republica. Nace desde ahí". Cobos sigue diciendo "la verdad es que hemos tenido un crecimiento vertiginoso, estamos hoy en cerca de 200 localidades en todo el país incluso en América también tenemos presencia y la verdad es que estamos muy contentos con este crecimiento porque nos garantiza que el pueblo se despierte y que defienda la patria que es lo que nos esta haciendo falta en estos momentos" EL SENTIDO PATRIOTICO "Venimos con muchas ganas de volver a recuperar ese sentido patriotico y no solamente esto sino los valores que hicieron grande esta patria; la cultura del trabajo, la honestidad, la decencia, la integridad, esto de la soloidaridad con el prójimo, de defender lo nuestro, de hacer crecer la patria y venimos con esa idea" manifiesta Pablo en la nota con el periodista Ricardo Novo. LA MOVIDA EN AMERICA "Ciudadanos en Acción tiene en América un referente que es Santiago Ameijeiras, es muy jóven muy comprometido con su ciudad y estoy muy orgulloso que sea parte de nuestro equipo, cuando nos enteramos a través de él lo que estaba sucediendo y a través de Kevin (quien milita en Jóvenes Repúblicanos) dijimos - tenemos que salir a defender, lo que es el patrimonio de los vecinos de Rivadavia. Lo que se esta defendiendo es algo bochornoso, la verdad es que me cuesta entender como nuestros dirigentes, funcionarios, nuestros gobernantes que deberían portegernos y proteger el patrimonio de nosotros en realidad se creen dueños del estado y lo quieren rifar al mejor postor por la política, por el amigismo y la verdad es que no lo podíamos permitir". Pablo Cobos cuenta que la marcha del martes en América fue organizada por Ciudadanos en Accion y Jóvenes Republicanos que son organizaciones apartidarias que no representan y no pertenecen a ningún partido político, que son autonomos y que son ciudadanos de a pie, son vecinos comunes. "Los políticos nos han decepcionado tanto, nos han mentido tanto la clase politica de todos los partidos que realmente el ciudadano no cree en nadie, entonces tal vez sea el momento de creer en uno mismo, de creer en uno como ciudadano comprometido y empezar a tener mayor participación" NO LO CONOZCO AL INTENDENTE Cobos agrega "Me causo mucha tristeza que un sector del peronismo, del kirchnerismo haya querido embarrar la cancha diciendo que nosotros respondiamos al Intendente, al presidente del Concejo Deliberante; de hecho ni lo conozco al Intendente ni al presidente del Concejo. Quisieron embarrarnos de esa manera desconociendo una manifestación popular de los propios vecinos . Al Intendente no lo conozco pero si quiero felicitarlo públicamente porque ayer (martes) se hizo presente como vecino en la manifestación no como Intendente para defender el patrimonio público. Una actitud que debería ser normal pero en los tiempos que corren y ante la caradurez que tienen hoy nuestros dirigentes políticos es una actitud aplaudible". LOS JOVENES "Las dos personas que lideraron el martes esta marcha de las dos organizaciones son chicos jóvenes, Kevin por JR y Santi por CeA, la verdad que es gente que esta sana, limpia, que tiene compromiso con la republica y eso la verdad es que a uno le da esperanzas. Uno cree que todo esta perdido y cuando aparece gente jóven que viene con un aire nuevo y viene a defender los valores que tenemos y lo que nos pertenece a uno le da esperanzas de que este país puede cambiar, que puede ser mejor y en ese sentido los quiero felicitar a los chicos y creo que esto es lo que nos esta haciendo falta en Argentina que haya mayor participación ciudadana y se comprometa más gente sana" Kevin que compartió la nota luego de escuchar atentamente los expresado por Pablo agregó "Creo que es muy importante que la gente jóven se sume a estas agrupaciones. El kirchnerismo nos acostumbró a ver intendentes y representantes de comunidades como si fuesen señores feudales que manejan cuasi dictaduras por años y años como sucede en la Matanza. Las más de 500 personas que se manifestaron eran solo vecinos que estaban preocupado por el intento de expropiación de un bien". EL MENSAJE PARA GRABOIS "Desde Jóvenes Republicanos queremos mandarle un mensaje a este señor que quiere expropiar un bien a los rivadavienses" dice Kevin, agregando "queremos decirle que saque sus manos de las instituciones del partido de Rivadavia, que saque sus manos y desvie la mirada porque el pueblo de Rivadavia le demostró que va a salir a defender la republica, que va a salir a defender lo que es suyo y no tiene lugar acá. Con el tema de las expropiaciones estamos bastante cansados todos y ayer se demostró que la gente le dijo que no a las expropiaciones" En el final Pablo Cobos manifestó "que no nos subestime el Presidente de la Nación porque el 17 de agosto vamos a redoblar la apuesta y estar todos los argentinos exigiendo y marchando por nuestras libertades individuales que están siendo vulneradas