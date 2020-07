Kicillof suma a los intendentes en los programas para sostener el empleo

Tweet Los ministros Gobierno, de Trabajo y de Producción dialogaron con representantes de todos los municipios antes de empezar con el despliegue de los programas anunciados Los ministros Gobierno, de Trabajo y de Producción dialogaron con representantes de todos los municipios antes de empezar con el despliegue de los programas anunciados Los ministros bonaerenses Teresa García (Gobierno), Mara Ruiz Malec (Trabajo) y Augusto Costa (Producción) concluyeron hoy el diálogo con los intendentes y representantes locales de los 135 municipios para dar detalles de la implementación del programa de Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP). En la bajada territorial de esa propuesta, se adelantó, serán claves los jefes comunales. Durante las diferentes charlas, que se hicieron por sección electoral, los funcionarios explicaron, por un lado, cómo se va a implementar el Programa de Preservación del Trabajo (PPT) que atiende a Pymes que no han podido acceder a la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que aplicó el Estado Nacional. Además, se repasó el conjunto de medidas en el marco de la ASAP, como los créditos que brinda ARBA y Bapro y el Fondo para Turismo y Cultura. Al respecto, Ruiz Malec destacó: “Es clave el trabajo territorial en este programa para que les llegue a quienes necesitamos que llegue para preservar los puestos de trabajo. Por eso tienen tanta importancia el diálogo y el trabajo conjunto con intendentes e intendentas”. “Este Programa va a hacer una priorización de actividades. Sabemos que las habilitaciones no han sido las mismas en los diferentes lugares de la provincia, tenemos diferentes realidades”, advirtió la titular de la cartera laboral. “Algunas actividades en el AMBA se están reactivando recién ahora, mientras que en el interior de la Provincia pudieron funcionar de una manera similar en distritos en fase 4 o 5. Y, al mismo tiempo, hay algunas que no se reanudaron o, si lo hicieron quedaron muy golpeadas y necesitan ayuda de todos modos”, advirtió Ruiz Malec. Asimismo, Costa manifestó: “Se están complementando las políticas que lleva adelante Nación para ayudar a todos aquellos sectores que no pudieron acceder a los programas del gobierno nacional”, Como ya explicó este portal, el denominado “Fondo municipal para la reactivación de la cultura y el turismo” destinará $300 millones para distribuir entre todos los distritos de la Provincia. El criterio se decidirá luego de que cada comuna vuelque sus datos. Sobre este Fondo, Costa agregó: “Está pensando para los 135 municipios porque entendemos que hay que trabajar para apoyar y fomentar a la cultura y al turismo, que son dos sectores que no están pudiendo funcionar”. Por su parte, García manifestó: “En la reunión con intendentes de municipios del Conurbano y del Interior presentamos los detalles de cómo será la operatoria, escuchamos sus opiniones y respondimos sus inquietudes. Es un valioso programa para acompañar a las pequeñas y micro empresas que no entraron en la operatoria nacional del sector”. Como se explicó oportunamente, el PPT ofrecerá un aporte que no podrá superar el 50% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil al momento del otorgamiento por un período inicial de tres meses. También denominado el “ATP” bonaerense. < Prev Próximo >