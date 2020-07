Vuelve la NBA: formato, candidatos, TV y todo lo que hay que saber del regreso del mejor básquet del mundo en la burbuja de Orlando

Tweet Desde este jueves, 22 equipos completarán la temporada regular para definir los clasificados a los playoffs. Cómo será el formato de competencia y los candidatos al título que se definirá en octubre Desde este jueves, 22 equipos completarán la temporada regular para definir los clasificados a los playoffs. Cómo será el formato de competencia y los candidatos al título que se definirá en octubre Se terminó la espera. Esta noche, la NBA volverá a la cancha en la nueva normalidad deportiva producto del impacto que generó la pandemia de coronavirus en el mundo. En el ESPN Wide World of Sports Complex, la ya famosa burbuja en Orlando, que fue el lugar elegido para la competencia, 22 equipos volverán a jugar con un solo objetivo: luchar por el título de campeón que tendrá un particular asterístico por los cambios que se tuvieron en el formato de competencia tras la suspensión de la temporada, el pasado 11 de marzo. Esta noche, dos partidos se llevarán todos los flashes en el reinicio de la actual temporada. Después de que cada equipo disputó tres partidos amistosos en la previa a la vuelta de la actividad oficial, los primeros en salir a escena serán los New Orleans Pelicans de la estrella naciente Zion Williamson contra los Utah Jazz, de Donovan Mitchell y el francés Rudy Gobert, el primer jugador de la NBA que contrajo coronavirus. En segundo turno, habrá clásico de Los Ángeles en la Florida: los Lakers de LeBron James se enfrentarán a los Clippers del jugador más valioso de las últimas Finales, Kawhi Leonard. Con la posibilidad que los jugadores utilicen diferentes mensajes en sus camisetas en lugar de sus nombres para luchar por la desigualdad racial en EEUU, sumado a la controversia que generó la reanudación de la actual temporada para estrellas como Kyrie Irving, la NBA se alista para definir una temporada histórica por el formato de juego y el espacio dónde se definirá al campeón 2019-2020. La entrada al Walt Disney World Resort, el complejo donde volvió a jugar la NBA El formato de competencia Las franquicias protagonistas serán las ocho de cada Conferencia con el mejor porcentaje de victorias en la actualidad, a las que se le sumarán los seis equipos que ahora se encuentran a una distancia menor a seis partidos de ése último octavo puesto de acceso a los playoffs. Cada equipo jugará ocho partidos -denominados por la organización como “seeding games”, o sea juego de posicionamiento- que se seleccionarán del fixture restante de la fase regular correspondiente a cada franquicia. El registro en estos encuentros, sumado al récord de victorias y derrotas que tenía cada franquicia, determinará a los siete mejores de cada conferencia. Si el equipo con el octavo mejor registro del Este o el Oeste tiene una ventaja mayor a cuatro partidos en relación a su inmediato perseguidor, ese equipo clasificará a la postemporada. ¿Qué sucederá si la distancia es menor a cuatro juegos entre triunfos y caídas? Los ubicados en el puesto 8 y 9 competirán en un “play-in” para determinar el último clasificado a los playoffs. En una serie al mejor de tres partidos, el que terminó en el octavo puesto deberá ganar un partido, mientras que el que terminó noveno deberá triunfar en dos cruces. Una vez que estén los 16 equipos -ocho de cada Conferencia-, el formato de los playoffs será tradicional: habrá una primera ronda, luego semifinales y finales para el Este y Oeste con series al mejor de siete partidos. Las Finales de la NBA 2020 terminarán, como más tarde, el próximo 13 de octubre. El formato final para la clasificación a los playoffs de la NBA Cómo es la burbuja en Orlando Cuando la NBA cerró el acuerdo con el Walt Disney World en Orlando, Florida, eligió un complejo enorme con la capacidad de poder recibir a los planteles de todos los equipos, más la prensa acreditada que deberá vivir aproximadamente tres meses en un confinamiento especial. Al igual que sucedió con los establecimientos donde se reanudará la temporada, son tres los hoteles dentro del campus donde convivirán las 22 franquicias: Gran Destino Tower at Coronado Springs Resort, Grand Floridian Resort & Spa y Yacht Club Resort son los búnkers donde se alojan los jugadores y el staff técnico de los conjuntos que saldrán a la cancha. Y si de recintos hablamos, también son tres los lugares de juego seleccionados específicamente por la NBA, ya que cada uno tendrá dos pares de vestuarios para que se puedan realizar partidos en continuado en cada sede. “The Arena”, “The HP Field House” y el “Visa Athletic Center” son los micro estadios que no tendrán presencia del público, pero en los que se instaló un innovador plan multidimensional para las transmisiones de los partidos por TV. El dispositivo está compuesto por tableros de video de más de 5 metros alrededor de las canchas. A través de este nuevo formato, los fanáticos tendrán la oportunidad de interactuar digitalmente entre ellos durante el juego usando una función de la empresa Microsoft, plataforma que le permitirá a los usuarios crear una nueva experiencia virtual. ¿Cómo se desarrollará? Con dicho programa se eliminarán los fondos que tenga cada participante y se los reunirá en un espacio visual compartido, que se verá a través de la transmisión y en el lugar. Más allá de la nueva atracción para los seguidores de la liga, los socios televisivos de la NBA -ESPN y Turner Sports- aplicaron más de 30 cámaras para que los aficionados puedan apreciar ángulos del juego nunca antes vistos, similares a los que se pueden apreciar en los videojuegos. Para esto se instalaron algunas cámaras robóticas que serán controladas desde el centro de transmisión y se sumarán a las clásicas ubicadas en el campo de juego. Además, se mejoró el audio con nuevos micrófonos que capturan los sonidos del piso, incluidos los de las zapatillas y piques del balón. Sumado a esto, DJ’s y locutores estarán en el lugar para ayudar a replicar el sonido ambiente las experiencias que los equipos están acostumbrados en los estadios con la presencia de miles de personas. Quiénes son los candidatos al título y al mejor jugador El campeón de la temporada 2019-2020 de la NBA tendrá un asterisco que marcará por siempre lo que será una consagración diferente. Sin público, bajo medidas de estricto protocolo sanitario por el coronavirus y bajo el mensaje de igualdad racial que profundizó la liga tras las declaraciones y apariciones públicas de los máximos referentes luego de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd que generó un nuevo debate en los Estados Unidos, el mejor básquet del mundo se definirá en un escenario nunca antes visto. Con pocos partidos para calentar motores antes del comienzo de los playoffs, son dos los equipos que pican en punta para verse las caras en las finales de la NBA que se jugarán desde principios de octubre. Es más, las dos principales estrellas de ambos planteles, también se ubican dentro de la lista de candidatos elegibles como el mejor jugador de la campaña. Giannis Antetokounmpo contra LeBron James, un duelo que podríamos ver en las finales de la NBA De un lado están los Milwaukee Bucks, la franquicia con el mejor récord de la liga -53 triunfos y 12 derrotas- liderada por el griego Giannis Antetokounmpo; es gran candidata en la Conferencia del Este. Hasta el parate de principios de marzo, el alero había mostrado su dominio sobre el juego gracias a su capacidad atlética a la que ahora le sumó su perfeccionamiento en los lanzamientos a distancia. El jugador de 2.11 metros promedia casi 30 puntos, más de 13 rebotes y 6 asistencias para conducir a su equipo al objetivo de alcanzar la definición de la NBA. En la costa Oeste espera el rey. A los 35 años, LeBron James quiere demostrar que está en el mejor estado físico y basquetbolistico de su vida. Para eso trabajó en los meses que la NBA se preparó para el regreso. Nunca dejó de entrenar y siguió, atento, el armado de sus Lakers. Con 26 puntos, más de 10 asistencias y casi 8 rebotes, el 23 de LA casi promedia un triple doble, lo que confirma su nuevo rol de conductor y anotador de una franquicia que espera, después de una década, cerrar una temporada con una sonrisa tras la trágica muerte de Kobe Bryant que enlutó al equipo y al resto de la liga a principios de 2020. ¿Quiénes son los que pueden sumarse a la lucha por el campeonato? En el Este, los campeones defensores Toronto Raptors se reinventaron después de la partida de Leonard. Los Boston Celtics también serán una amenaza de la mano de Jayson Tatum. Por su parte, el Oeste presenta a varios equipos que podrían complicarle el sueño a LeBron de ganar su cuarto anillo de la NBA: además de los Clippers están los Denver Nuggets del gigante serbio Nikola Jokic, los Dallas Mavericks bajo la conducción del sorprendente Luka Doncic y Houston, el equipo que tiene una de las duplas más temibles de la NBA con Russell Westbrook y James Harden, máximo anotador de la liga con un escandaloso 34.4 puntos de promedio por juego. James Harden es el máximo anotador de la NBA Tuvieron que pasar casi cinco meses para volver a ver el mejor básquet del planeta. La NBA está de regreso y en Disney, como para confirmar que los grandes atletas de este deporte son una atracción única para ver y disfrutar. Partidos de hoy, hora y TV New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz (DirecTV Sports) Argentina y Uruguay: 19:30 Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 18:30 Colombia, Perú y Ecuador: 15:30 Los Ángeles Lakers vs. Los Ángeles Clippers (DirecTV Sports) Argentina y Uruguay: 22:00 Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 20:00