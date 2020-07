Coronavirus en Pico: «el mate ha sido uno de los principales medios de transmisión y la propagación de la enfermedad» afirmó el Subsecretario de Salud

Tweet El jueves 30 de julio, desde las 00 horas, General Pico volvió a Fase 1 de Aislamiento Preventivo y Obligatorio, tras detectarse la aparición de 8 casos positivos de Covid 19 en la ciudad. Por esa razón, desde las 8:00 el Comité de Crisis Local, que integran las instituciones del medio, entre las que está presente el Municipio, se reunió a través de plataformas virtuales en teleconferencia. El jueves 30 de julio, desde las 00 horas, General Pico volvió a Fase 1 de Aislamiento Preventivo y Obligatorio, tras detectarse la aparición de 8 casos positivos de Covid 19 en la ciudad. Por esa razón, desde las 8:00 el Comité de Crisis Local, que integran las instituciones del medio, entre las que está presente el Municipio, se reunió a través de plataformas virtuales en teleconferencia. La detección este miércoles 29 de julio, de 8 casos positivos de Covid 19 en General Pico provocó que la ciudad vuelva, rápidamente, a Fase 1 de Aislamiento Preventivo y Obligatorio. La medida fue decretada por el Gobernador Sergio Ziliotto y publicada en el boletín oficial a las 22.30, por lo tanto desde las 00:00 del jueves 30, solo se realizarán en la ciudad de General Pico, aquellas actividades consideradas como esenciales por el decreto provincial. Comité de Crisis A las 8 de la mañana el comité de crisis local, convocó a una reunión de urgencia, para analizar los alcances de las medidas restrictivas y compartir información sobre las consecuencias de este brote, que se ha producido en la ciudad y que es una réplica del brote que ha tenido lugar en la localidad de Catriló. La reunión estuvo encabezada por la intendenta de la ciudad Fernanda Alonso y el doctor Esteban Vianello, director del nosocomio público local, también estuvieron presente el jefe de Policía Cristian Dupuy, el Fiscal Armando Agüero y representantes de cámaras de comercio e instituciones intermedias de la ciudad. Más tarde se sumó el Subsecretario de Salud de la Provincia de La pampa, Gustavo Vera. Fernanda Alonso informó a los presentes, que las medidas adoptadas buscan bloquear de manera inmediata los contagios, por lo cual se solicita a la población no circular. Aquellos que por desarrollar una actividad esencial deban hacerlo, deberán solicitar el permiso correspondiente en la página web del Gobierno de La Pampa. Evitar la Circulación de Gente para Contener el Foco Por su parte, Esteban Vianello, director del Centro Asistencial Hospital Gobernador Centeno, comentó que se está trabajando arduamente en el proceso de ubicar los contactos estrechos y la segunda línea de esos contactos: “Es un trabajo, meticuloso y lento. Hay que evitar la circulación de la gente, es la única forma en que Salud puede trabajar y contener este foco, pedimos la colaboración de la comunidad”, dijo. Vianello aclaró también, que esta medida busca garantizar un buen servicio y bloquear rápidamente el contagio del virus: “Sabemos que esto tiene consecuencias económicas importantes, pero no tenemos otras herramientas para evitar la propagación del virus en la ciudad”, señaló el responsable de Salud. Subsecretario de Salud de la Provincia Gustavo Vera, Subsecretario de Salud de la Provincia de la Pampa, presente en Pico, quien participó también de la reunión del comité de crisis local dijo que: “Hemos venido con equipos de epidemiología de la Provincia a General Pico. Estamos siguiendo muy de cerca la evolución de la situación en la ciudad, que es una réplica de lo que está pasando en el resto de La Pampa y que tiene que ver con el brote de Catriló y Pellegrini, y con relaciones sociales”, con tomar mate, de darse un beso, una comida compartida”. dijoVera. A su vez, el subsecretario informó que los 40 testeos realizados en el día de ayer en Catriló, dieron negativos, lo cual da la esperanza de poder controlar rápidamente este foco en General Pico, habida cuenta de que guarda relación con esa localidad y no con otro ámbito. Al respecto, Vera consideró que los 14 días de aislamiento son claves, inclusive más importantes que el hisopado, ya que evitan que el virus siga circulando: “Esto tiene que ver con la falta de medidas de protección, la mayoría se ha contagiado por contacto social. La gente de Pico venía trabajando muy bien, pero lamentablemente la situación desatada en una localidad, salpicó a varias localidades pampeanas. El mate ha sido uno de los principales medios de transmisión y la propagación de la enfermedad”. Certificados de Circulación El Jefe de Policía, Cristian Dupuy destacó que los Certificados de circulación, deberán tramitarse a través de la página web https://certificadocirculacion.lapampa.gob.ar/ La Policía local no va a exigir el certificado nacional, pero sí el provincial, uno para la ciudad interno y otro para circular entre pueblo y pueblo. La única Herramienta Eficaz contra el Virus Finalmente y antes de dar por concluida la reunión virtual, la intendenta Fernanda Alonso señaló que los tiempos serán fijados por Salud Pública, y que por el momento todas las actividades económicas no exceptuadas están paradas. En cuanto al Horario de apertura y cierre de los comercios, Alonso informó que ha sido facultada por el Concejo Deliberante local, para trabajar en ello través de una Resolución. "Debemos evitar la circulación de la gente, sabemos que no es una medida que resulte simpática, pero es la única herramienta que tenemos, para controlar la propagación del virus", dijo la intendenta