TODOS POR LUCIANA gana las calles: está enferma y la burocracia demora la llegada de medicamentos esenciales

Tweet «Hola. Vengo a hacer un pedido a la solidaridad para que compartan ésta publicación. Tengo 26 años y dos hermosos hijos de tres y cinco años. NECESITO TRABAJAR, de lo que sea. Tengo estudios terciarios. Tengo experiencia en atención al cliente. También experiencia en el cuidado de niños. Estoy a un par de materias de recibirme de Profesora de Educación Especial», escribió la joven villeguense Luciana Gallego en su muro de Facebook. Y continuó: «Realmente sé que está difícil para todos o al menos para la mayoría. Como muchos saben me diagnosticaron cáncer de sangre hace apenas unos meses. No tengo mutual y necesito un medicamento para poder vivir. Si si, PARA PODER VIVIR. El medicamento cuesta mucho (o al menos para mí), arriba de los $100.000. Necesito un frasco todos los meses porque trae apenas 30 comprimidos. Es una quimioterapia por vía oral. Del Ministerio de Salud me enviaron uno, pero no puedo depender de eso sin hacer nada. Necesito trabajar por mis hijos y también por mí. Tengo disponibilidad horaria y me adapto rápidamente». Planteado el problema y sin esperar que el Estado resuelva el tema en breve («Desde el Hospital nos dicen que hace 4 meses que están pedidos», aportó su hermana), hay una manera de sumarse en su ayuda, girando el aporte económico al alcance de cada uno a la siguiente cuenta: CBU Banco Provincia 0140411503660050382944 a nombre de su prima Delgado Rocío Belén, cuyo DNI es el número 37.761.538. Ayúdemos a Luciana. Vía: Actualidad Oficializaron el pago del IFE 3: todo lo que tenés que saber < Prev Próximo >