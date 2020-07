Confirman que uno de los casos positivos de Pellegrini había realizado compras en Trenque Lauquen

Tweet La directora del Hospital Municipal de Pellegrini, Fabiana Benítez, confirmó en una entrevista con LU 11 que una paciente que ayer fue confirmada como caso positivo de Covid en Pellegrini había estado en Trenque Lauquen hace unos días, cuando no tenía síntomas. La directora del Hospital Municipal de Pellegrini, Fabiana Benítez, confirmó en una entrevista con LU 11 que una paciente que ayer fue confirmada como caso positivo de Covid en Pellegrini había estado en Trenque Lauquen hace unos días, cuando no tenía síntomas. La situación, dijo la profesional, ya fue informada al área de epidemiología del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana para que se cumplan las medidas necesarias. “Una persona que dio positivo ayer, refiere que realizó compras en un comercio de Trenque Lauquen, nosotros ya nos contactamos con la doctora Fern{andez del Hospital de Trenque Lauquen informando este tema. La paciente viajó unos días antes, no tenía síntomas y no sabía si estaba contagiada” tampoco se sabe si padecía ya la enfermedad cuando vino a la ciudad o se contagió luego. Este episodio había sido largamente relatado en los últimos días en radios de la ciudad. Sobre la situación epidemiológica de Pellegrini, la profesional dijo en la entrevista radial “que la mayoría de los casos están relacionado entre sí así se estableció con el equipo de los rastreadores y vienen contactos de contactos”. “Estamos bien en términos de recursos humanos profesionales en el hospital, es importante el cuidado del personal de salud por eso muchas veces hacemos atenciones virtuales de los positivos que están aislados en sus casas, justamente por este tema que hay que cuidar al personal”. Próximo >