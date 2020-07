Preocupación en Escobar por un sistema sanitario al borde del colapso

Tweet El intendente Ariel Sujarchuk advirtió sobre la crítica situación. No habría cambios en la próxima etapa del aislamiento.“Estamos con el agua al borde”, indicó. El intendente Ariel Sujarchuk advirtió sobre la crítica situación. No habría cambios en la próxima etapa del aislamiento.“Estamos con el agua al borde”, indicó. La preocupación por el colapso sanitario en Escobar está al límite. El intendente Ariel Sujarchuk advirtió ayer que en el Hospital Municipal queda una sola cama vacía de terapia intensiva y en el Provincial la ocupación está en el 80 por ciento. Según los datos provistos por el municipio de Escobar el miércoles 29 de julio, el distrito tiene 805 casos activos de coronavirus y 41 personas fallecidas. Además, según el parte diario de esa fecha, los casos positivos fueron 49 y los recuperados apenas fueron 17. Informe de la Mesa Local de Emergencia Sanitaria - Situación actual de Covid-19 en Escobar.#NosCuidamosEntreTodos#QuedateEnCasa pic.twitter.com/cJ4U3udzOL — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) July 30, 2020 Frente a este panorama, Surjarchuk expresó en declaraciones radiales que “la curva de contagios sigue empinada y va a seguir en agosto” y agregó que “como no podemos seguir con una cuarentena tan estricta por necesidades económicas, sociales y laborales, necesitamos mayor conducta individual para que la circulación del virus no se siga propagando y el sistema sanitario pueda atender a todos”. Frente a este panorama, Surjarchuk expresó en declaraciones radiales que “la curva de contagios sigue empinada y va a seguir en agosto” y agregó que “como no podemos seguir con una cuarentena tan estricta por necesidades económicas, sociales y laborales, necesitamos mayor conducta individual para que la circulación del virus no se siga propagando y el sistema sanitario pueda atender a todos”. Para graficar el crítico momento que atraviesa el distrito en el marco de la pandemia, el jefe comunal detalló que “el hospítal tiene todas las camas ocupadas salvo una sola y el hospital provincial está al 80 por ciento”. “Estamos con el agua al borde”, indicó. Desde el Municipio aclararon que esos datos son los que corresponden a esos dos establecimientos públicos de salud. “Hay privados, pero esa información no se reporta al sistema municipal, sino directamente a Provincia”, señalaron. En ese marco, cabe recordar que hoy Axel Kicillof encabezó una reunión con intendentes del AMBA para acercar posiciones sobre la continuidad del aislamiento en la zona más afectada por la pandemia. Todo indicaría que, tras el anuncio de mañana, se mantendrán las aperturas efectivizadas, pero no se procederá a una mayor flexibilización debido al incremento de casos. Desde Escobar reconocieron a este portal que “ese es el espíritu que nos bajaron desde Provincia en estos días”, pero mantuvieron la cautela sobre nuevos anuncios. “La reunión es mañana”, deslizaron. “El problema es que no se llenen todos los hospitales, es lo que tenemos que tratar de evitar, que no colapse el sistema”, dijo ayer Sujarckuk, mientras se tensiona cada día más el sistema de salud del AMBA. Próximo >