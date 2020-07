La cuarentena se sostiene “sin cambios” por dos semanas más en el AMBA

Tweet El presidente se impuso e impidió más reaperturas en la Ciudad, pese al pedido de Horacio Rodríguez Larreta. Punto para Kicillof. El presidente se impuso e impidió más reaperturas en la Ciudad, pese al pedido de Horacio Rodríguez Larreta. Punto para Kicillof. “Los números no cierran”. Esa fue la frase con la que Alberto Fernández le anticipó a Horacio Rodríguez Larreta su posición, de cara a la extensión de la nueva fase de la cuarentena que tendrá lugar en los próximos días. La decisión fue tomada antes de la reunión que el presidente mantendrá esta tarde en Olivos con el jefe de Gobierno porteño y Axel Kicillof. Durante el encuentro de casi dos horas que Larreta y Kicillof mantuvieron en La Plata, el gobernador bonaerense ya había anticipado su posición de no permitir más reaperturas e incluso de dar marcha atrás en algunos distritos en los que la curva de contagios se mantiene en alza. El jefe de Gobierno porteño, por su parte, insistió en que “los números de la Ciudad” son otros y la reunión alcanzó un nuevo punto muerto. “A diferencia de otras oportunidades, en las que hubo tensión y más de un reproche por ambos lados, en el último encuentro el tono se mantuvo cordial”, reconocen fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, desde la Provincia resaltan que el gobernador hizo especial hincapié en la ocupación de camas de terapia intensiva y la proyección que le acercó su cartera sanitaria: si la curva no se aplana, el sistema sanitario –tanto de la Provincia, como el de la Ciudad- pueden saturarse. Si bien desde la Ciudad venían confiados en poder desembarcar en la “fase 2” del plan de reapertura que le presentaron dos semanas atrás al Ejecutivo, lo cierto es que el jefe de Gobierno porteño no podrá avanzar con la reactivación de más actividades. “La decisión la tomó Alberto Fernández, debido a la preocupación que genera la ocupación de camas de terapia intensiva y la cantidad de casos que se siguen registrando”. El presidente mantuvo esta mañana una reunión en Olivos con el comité de infectólogos que lo asesora y la decisión de “ponerle un freno” a las reaperturas en la Ciudad se tomó incluso antes de recibir a Larreta en Olivos. Del encuentro participaron Javier Farina, Ángela Gentile, Pedro Cahn, Eduardo López, Gustavo Lopardo, Florencia Cahn y el ministro de Salud, Ginés González García. “Me parece que tenemos que ponernos un poco firmes, porque no está funcionando esto”, reconoció en horas de la mañana el presidente, en diálogo con Radio con vos. “Es muy posible que la curva vuelva a subir y tiene que ver con la gente en las calles, con la gente encontrándose y comiendo un asado”, reforzó. Mientras el presidente brindaba la entrevista desde Olivos, el gobernador bonaerense mantenía una reunión con distintos intendentes del AMBA, acompañado por su jefe de Gabinete, Carlos Bianco; su ministro de Salud, Daniel Gollan. Se sumaron, por videoconferencia, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak y la ministra de Gobierno, Teresa García. “Trabajamos todos juntos con los mismos datos y estamos trabajando solidariamente con la Ciudad, estamos en la misma página”, sostuvo, al tiempo que ratificó: “Reafirmamos nuestra idea de cuarentena intermitente”. Kicillof subrayó, en línea con la posición que acababa de tomar el propio presidente, que el crecimiento de casos responde a la movilidad social: “La evolución de la enfermedad está claramente determinada por conductas sociales. Desde el punto de vista epidemiológico, vemos un crecimiento de casos que está vinculado a la movilidad”. Los números respaldaron el reclamo del gobernador bonaerense al presidente. De acuerdo al último reporte elaborado por el Ministerio de Salud bonaerense, la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva en hospitales públicos y privados ya supera el 60 por ciento. El cuadro de situación se entiende mejor si se tiene en cuenta que sólo quedan 894 camas en territorio bonaerense y en la ciudad, cerca de 200. “Cuando terminaron el encuentro, ambos acordaron que le presentarían al presidente sus propuestas y que sería él quien tomaría la decisión final”, reconocieron después de la reunión a Infocielo fuentes cercanas a ambos gobernadores. Finalmente, luego de la reunión con el comité de asesores, el Ejecutivo bajó la orden: la cuarentena se mantiene “como está” por al menos dos semanas más. < Prev Próximo >