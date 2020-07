Coronavirus en la Argentina: confirmaron 153 muertes y 6.377 nuevos contagios en las últimas 24

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 153 muertes y 6.377 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 185.373 y las víctimas fatales suman 3.441. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 153 muertes y 6.377 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 185.373 y las víctimas fatales suman 3.441. Se trata de la jornada con mayor cantidad de contagios y muertes desde que se registró el primer caso de coronavirus en el país. Del total de esos casos, 1.117 (0,6%) son importados, 53.660 (28,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 100.811 (54,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el reporte matutino se registraron 23 nuevas muertes. 11 hombres, cinco de la provincia de Buenos Aires, cuatro de la ciudad de Buenos Aires, uno de Mendoza y un residente en la provincia de Santa Cruz; y 12 mujeres, ocho residentes en la provincia de Buenos Aires, dos de la ciudad de Buenos Aires y dos de la provincia de Río Negro. Por la noche se comunicaron 130 fallecimientos más. 67 hombres, 49 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 de la ciudad de Buenos Aires; y 64 mujeres; 55 residentes en la provincia de Buenos Aires, ocho de la ciudad de Buenos Aires y un residente en la provincia de Córdoba. Durante la jornada del miércoles fueron realizadas 15.812 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 690.823 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.224,2 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 80.596 personas. De los 6.377 nuevos casos, 4.415 son de la provincia de Buenos Aires, 1.239 de la ciudad de Buenos Aires, 161 de Jujuy, 93 de Chaco, 91 de Córdoba, 81 de Río Negro, 77 de Mendoza, 50 de Santa Fe, 37 de Tucumán,33 de Tierra del Fuego, 27 de Neuquén, 20 de Entre Ríos, 11 de La Rioja, 11 de Salta, 9 de Santa Cruz, 6 de La Pampa, 5 de Chubut, 3 de San Luis, 3 de Corrientes, 2 de Santiago del Estero, 1 de Catamarca, 1 de Misiones y 1 de San Juan. El número de casos descartados hasta ayer es de 400.831 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). El índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 41,1% promedio país, 39,1% en la Ciudad y 48,5% en la Provincia de Buenos Aires. Después de la flexibilización de la última cuarentena estricta, los casos positivos en la ciudad de Buenos Aires saltaron a los 1.000 diarios, aunque se mantuvieron relativamente estables entre 1.100 y 1.200. Ayer los nuevos contagios llegaron a los 1.079, y en el gobierno porteño están “cautamente optimistas” porque el número no se disparó como en la Provincia, donde los confirmados escalaron, en las últimas 24 horas, a 3.852. Dos semanas atrás, en territorio bonaerense se registraban 2.544 en un día, mientras en la Ciudad fueron 854. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 54,4%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega al 63,6%. “Tenemos que darnos cuentas de que estamos teniendo problemas y no podemos dejar que ese problema avance haciendo lo mismo, sino que tenemos que pensar en hacer otra cosas”, dijo el presidente Alberto Fernández, en diálogo con Radio Con Vos. “En Argentina el epicentro es el AMBA, pero estamos viendo que tenemos lugares que no tenían casos y ahora hay”, sostuvo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. “En este momento, no hay provincias que no hayan reportado casos en los últimos 14 días. Hay algunos departamentos que no tienen casos, algunos tienen casos de contacto estrecho, algunos que tienen pequeños conglomerados, pero hay un numero importante de provincias que tienen brotes con casos en los que no se encuentra el nexo epidemiológico y eso hace que se sospeche la transmisión comunitaria”, sostuvo la funcionaria. Próximo >