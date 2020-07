A los gritos: la sobrina de Ishii destrozó las oficinas de la municipalidad de José C. Paz

Tweet Mario Ishii, intendente de José C. Paz, no para de tener dolores de cabeza. Tras la viralización de un video que lo pescó infraganti en el que admitió “cubrir” a las ambulancias mientras venden estupefacientes, ahora trascendieron imágenes de una presunta sobrina que habría causado destrozos en oficinas municipales. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, no para de tener dolores de cabeza. Tras la viralización de un video que lo pescó infraganti en el que admitió “cubrir” a las ambulancias mientras venden estupefacientes, ahora trascendieron imágenes de una presunta sobrina que habría causado destrozos en oficinas municipales. El video muestra cómo la supuesta sobrina de Ishii insulta y maltrata a empleados municipales a la vez que realiza destrozos en las oficinas. “Solucionalo, la c***** de tu madre, es la plata de mis hijos”, gritó la presunta sobrina del intendente. Según publicó el portal SM Noticias, el mismo que viralizó el video completo del jefe comunal discutiendo con choferes de ambulancia, las imágenes muestran a Cinthia Ishii mientras agrede a los empleados municipales. “Cinthia, dejá de romper cosas, al único que perjudicás ¿sabés a quién es?”, contestó la empleada municipal en referencia al intendente. Las imágenes se replicaron en redes sociales durante las últimas horas, otra mala noticia para el jefe comunal de José C. Paz, que ahora enfrenta una causa por encubrimiento. El viernes pasado se conocieron las imágenes de un apriete por parte del barón del conurbano hacia trabajadores que reclamaban mejores condiciones de trabajo. Sin saber que estaba siendo grabado, Ishii recriminó a los trabajadores por un supuesto delivery de sustancias alucinógenas con las ambulancias del que él tendría conocimiento, pero no habría actuado. < Prev Próximo >